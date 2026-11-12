I 70 anni di Caino raccontati con le pagine del Giornale di Brescia

Settant'anni di storia di Caino raccontati attraverso le pagine del Giornale di Brescia. Sarà inaugurata sabato 14 novembre alle 11 in Municipio la mostra permanente realizzata in collaborazione col GdB e curata da Gabriele Colleoni, che ripercorre le vicende del paese attraverso gli articoli pubblicati dal 1956 a oggi. All'inaugurazione sarà presente anche il direttore del GdB, Giorgio Bardaglio.
Un viaggio tra notizie, fotografie e avvenimenti che hanno accompagnato la crescita della comunità, a partire dalla conquista dell'autonomia comunale, avvenuta il 1° aprile 1956.
Proprio l'11 novembre di settant'anni fa si riuniva per la prima volta il Consiglio comunale di Caino, una ricorrenza che l'Amministrazione oggi guidata dal sindaco Cesare Sambrici ha scelto di celebrare con una mattinata ricca di appuntamenti. Sempre alle 11, in Municipio, si terrà infatti anche la cerimonia di intitolazione della sala consiliare a Giovanni Pietro Merigo, che ha amministrato Caino per 29 anni consecutivi, dedicando gran parte della propria vita all'impegno pubblico. Saranno presenti i familiari e cinque ex assessori che lo hanno affiancato nel corso della sua lunga esperienza amministrativa: Carlo Maffioli, Piera Bezzi, Franco Gadelli, Ezio Cerquaglia e Mario Mori.
La mattinata si aprirà però già alle 9.30 con un'altra cerimonia: l'intitolazione agli alpini della Greenway, la pista ciclopedonale che dalla località Passo raggiunge la zona della farmacia, in direzione Nave. Il percorso, finanziato dalla Regione e realizzato grazie al coinvolgimento di Sevat e della Comunità montana, sarà dedicato alle penne nere di Caino, che lo scorso anno hanno celebrato il 75° anniversario di fondazione del gruppo. Alla cerimonia parteciperanno anche i giovani ciclisti di Nave Bike. Tutti gli appuntamenti sono aperti alla cittadinanza.