Elezioni 2023, i bivi del Pd tra alleanze e attendismo

Il puzzle che guarda alle elezioni del 2023 inizia a farsi largo e a scalare la lista degli ordini del giorno nelle segreterie dei partiti. Un triplo appuntamento, quello del prossimo anno, che intreccia Politiche, Regionali e Amministrative e che, proprio per questo, le regie politiche sanno di dover affrontare se non in contemporanea quantomeno con una visione d’insieme. Per la strategia politica, certo. Ma soprattutto per tentare di posizionare i nomi giusti al posto giusto, facendo anche i conti con una platea di poltrone che, a livello nazionale, si presenterà assai ridotta rispetto alla scorsa tornata.

Ecco perchè diventa quasi impossibile sciogliere del tutto il nodo Loggia senza che in parallelo venga affrontato il tema Lombardia. Ed ecco perchè i partiti stanno conducendo i primi incontri sempre su due fronti: Politiche e Regionali, Regionali e Amministrative.

