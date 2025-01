In Lombardia rifiuti elettrici ed elettronici recuperati pari a 121 aerei

Nel 2024 Erion Weee, il consorzio del Sistema Erion dedicato ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ha gestito in Lombardia oltre 43.900 tonnellate di Raee domestici, equivalenti al peso di 121 Airbus A380, facendo posizionare la regione al primo posto nella classifica delle più virtuose d’Italia.

Nella graduatoria delle provincie, Milano è al primo posto con circa 17.000 tonnellate di Raee Domestici gestiti, seguita da Brescia (oltre 6.000 tonnellate); Monza e Brianza (3.751 tonnellate), Bergamo (più di 3.600 tonnellate), Como (circa 3.400 tonnellate). Più distaccata Varese (oltre 2.800 tonnellate) e, in fondo alla classifica, Lodi (794 tonnellate) e Sondrio (circa 530 tonnellate).

Tipologia

Tra i Raee Domestici gestiti da Erion Weee in Lombardia prevalgono lavatrici, lavastoviglie e forni (raggruppamento R2) con oltre 23.400 tonnellate; più di 12.000 tonnellate sono, invece, rappresentate da frigoriferi, congelatori, grandi elettrodomestici per la refrigerazione e il deposito di alimenti (R1). Terza posizione per i Raee del raggruppamento R4 (piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, informatica) con più di 4.400 tonnellate; segue R3 (tv e monitor) con oltre 3.800 tonnellate e, infine, R5 (sorgenti luminose) con più di 50 tonnellate.

L’incremento più significativo della raccolta (+15%) rispetto al 2023, è quello dei Raee del Raggruppamento R4 (piccoli dispositivi elettronici).

Leggi anche Rifiuti elettrici ed elettronici: raccolte a Brescia 20 tonnellate di lampadine

Il recupero

Il corretto smaltimento e recupero ha permesso di riciclar: oltre 24.400 tonnellate di ferro, pari a 70 volte il peso della copertura della Galleria Vittorio Emanuele; quasi 1.000 tonnellate di alluminio, pari a 417.000 pentole da 28 cm; 1.100 tonnellate di rame, pari a 1.238 km di cavi; oltre 5.300 tonnellate di plastica, equivalenti a 2.100.000 sedie da giardino.

Grazie a una gestione virtuosa dei Raee domestici nella regione si è evita l’emissione in atmosfera di più di 292.000 tonnellate di CO2 (come la quantità che verrebbe assorbita in un anno da un bosco di circa 290 kmq, esteso più del comune di Livigno) e ha permesso il risparmio di oltre 59 milioni di kWh di energia elettrica (pari ai consumi domestici annui di una città di 54.500 abitanti, più di Gallarate).