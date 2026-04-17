Cattolica, cinque pilastri per il futuro. Brescia chiede nuovi alloggi

Un Piano strategico che poggia su cinque pilastri, e che punta a mettere radici ancora più profonde in città, dove si giocherà anche la partita degli alloggi. Il documento che disegna il futuro dell’Università Cattolica per il triennio 2026-2028 è stato presentato ieri nell’aula magna di via Trieste, al termine di nove mesi di lavoro condiviso e di ascolto.

Nodo residenza

Sul fronte della residenzialità arriva un impegno preciso: «Abbiamo l’intenzione, nell’arco del Piano, di aumentare di almeno 500 posti l’offerta tra collegi e residenze», spiega la rettrice Elena Beccalli, riferendosi al complesso delle sedi dell’ateneo.

Un passaggio che intercetta le sollecitazioni del Comune: «Una città universitaria – osserva il vicesindaco Federico Manzoni – non cresce solo con la didattica, ma rafforzando i servizi, a partire dall’accoglienza». L’ateneo è ancora nella fase di studio delle possibili soluzioni. Nel confronto è emerso anche il tema degli spazi disponibili nell’area di Mompiano, in particolare quelli dell’ex seminario: «Stiamo approfondendo», conferma Beccalli.

Verso il futuro

Il Piano prende forma come processo prima ancora che come documento: «Ha coinvolto docenti, personale, studenti ma anche imprese, associazioni, pubblica amministrazione e Chiesa», sottolinea la numero uno dell’ateneo. Un percorso costruito attraverso workshop, momenti di confronto e raccolta di proposte, con l’obiettivo di interrogarsi su che cosa significhi oggi essere Università Cattolica e quali scelte possano avere un impatto reale sulla società.

La rettrice Elena Beccalli

Tre gli indirizzi che orientano il triennio: rafforzare l’identità di ateneo cattolico non profit, tenere insieme comunità educante e ricerca, trasformare l’Università in un luogo di esperienza del sapere. Una direzione che trova nella sede di Brescia un terreno già fertile, ad esempio con il service learning, modalità didattica che integra studio e attività sul campo, capace di coniugare conoscenze e partecipazione. Cresce anche l’attenzione per l’intelligenza artificiale e il suo uso consapevole, con corsi di alfabetizzazione e un’integrazione crescente negli insegnamenti.

Plauso del vescovo

A reggere l’impianto complessivo sono cinque pilastri: il primo è la Scuola di integrazione dei saperi, tra le proposte più innovative e qualificanti, capace di superare la frammentazione disciplinare. Lo sottolinea anche il vescovo Pierantonio Tremolada, che esprime «sincero apprezzamento» per un Piano capace di valorizzare «l’identità cattolica, il rapporto tra ricerca ed educazione e l’esperienza del sapere», intesa come formazione integrale della persona.

Apertura al mondo

Gli altri pilastri riguardano il rafforzamento della ricerca, l’evoluzione dell’offerta formativa tra presenza e digitale, l’internazionalizzazione e il fundraising. Un’architettura armoniosa che tiene insieme qualità accademica e apertura al mondo, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’ateneo nel contesto nazionale e internazionale.

A raccontare in concreto che cosa significhi fare esperienza del sapere è stato il dialogo coordinato da Maddalena Damini, direttrice artistica di Teletutto e Radio Bresciasette, con i docenti Paola Zini ed Erica Cabrioli e con gli studenti Marta Carparelli, Lourdes Mututantripatabendige e Guglielmo Fadabini. Un confronto che ha dato voce a una comunità chiamata a costruire insieme il futuro dell’ateneo.