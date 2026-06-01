Salò, tutto pronto per la Mille Miglia e la sfilata delle Penne Nere

Un evento che si colloca in un ampissimo e variegato programma che abbraccia il lungo periodo compreso tra maggio e agosto, con l’obiettivo di offrire a residenti e turisti una proposta culturale, musicale, ludica e ricreativa di alto livello.

Una possibilità che si concretizza grazie all’impegno, anno dopo anno, del Comune di Salò, che mira a valorizzare un territorio ricco di storia e cultura, rendendolo sempre più attrattivo e accogliente sia per le migliaia di persone che scelgono questa località per soggiorni più o meno lunghi, sia per gli stessi abitanti della cittadina.

«La lunga estate salodiana 2026 e il suo ricco programma di appuntamenti - le parole del sindaco Francesco Cagnini e del consigliere delegato al Turismo, Andrea Battani - si presenta al via con un mese di giugno di eventi e iniziative di grande richiamo, sul fronte della cultura e dello spettacolo. Non solo i grandi eventi con il fascino della Mille Miglia e l'Adunata del Centenario della sezione Monte Suello di Salò, ma anche “Danzando sul Golfo” e lo spettacolo circense del Festival Strabilio».

Il rombo delle auto sul Lungolago

Scorrendo il fitto calendario (disponibile sul sito dell’amministrazione comunale e sulla pagina social Salò Live) in ordine cronologico, balzano all’occhio quattro eventi particolarmente significativi.

Il primo di questi si svolgerà esattamente tra una settimana: martedì 9 giugno si terrà la 44esima rievocazione dell’affascinante e celeberrima Mille Miglia sul Lungolago, con la timbratura in Piazza Vittoria. Questa è la quarta volta che il territorio salodiano ospita il passaggio delle auto (l’ultima volta fu nel 2024): qui l’arrivo è previsto per il pomeriggio, dopo la partenza da Brescia al mattino e il passaggio a Lumezzane.

Le auto percorreranno viale Landi, Piazza Carmine, la passerella sul Lungolago Zanardelli per poi raggiungere Piazza Vittoria dove appunto sarà effettuata la punzonatura; il convoglio procederà poi verso Piazza Vittorio Emanuele II, viale Bossi, via De Gasperi, via Zaone, via Bertoni, via Pietro da Salò per poi risalire le Zette con destinazione San Felice.

Le nappine, un’emozione senza tempo

Da un evento iconico a un altro appuntamento carico di storia e significato: dal 12 al 14 giugno, Salò ospiterà la 72esima Adunata sezionale Alpini «Monte Suello».

L’allegria contagiosa delle Penne Nere animerà la cittadina fin dal venerdì, anche se il programma entrerà nel vivo sabato 16 quando, per il pomeriggio, è previsto l’ammassamento degli Alpini in piazza Serenissima e, alle 17, la cerimonia d’ingresso del Vessillo itinerante: subito dopo inizierà la sfilata, che prevede anche l’alzabandiera e gli Onori ai Caduti presso il monumento in Piazza Vittoria. Alle 21, la Piazza del Duomo ospiterà il coinvolgente concerto del centenario eseguito dalla Fanfara del Gruppo di Salò.

Domenica 14 alle 10.20, inoltre, dopo aver reso omaggio al Sacrario di Salò, gli Alpini sfileranno per le vie cittadine, con il termine previsto alle 12.30 con l’ammaina bandiera e gli Onori finali dedicati al vessillo sezionale, al Labro nazionale e al gonfalone del Comune di Salò.

Tra passi di danza e numeri circensi strabilianti

Dalla tradizione alla magia, passando per la musica. Continuando a consultare il programma, un altro evento da segnalare – senza nulla togliere agli altri – è «Danzando sul Golfo»: appuntamento sul suggestivo Lungolago, per ammirare le coreografie, hip hop e classiche, dei corpi di ballo della Candies’ Academy e Libertas Danza Salò, due tra le migliori scuole di danza della città di Salò.

Invece, piazza Vittoria ospiterà, il 25 giugno alle 20.30, lo spettacolo circense che si colloca nell’ambito della quinta edizione di Strabilio, il Festival di nuovo circo in Valle Sabbia e sul Lago di Garda che animerà i territori di quest’area fino al 29 agosto.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Per restare aggiornati sul programma e sui vari appuntamenti, è possibile sia visitare la pagina istituzionale del Comune di Salò sia il canale live della pagina Facebook dell’amministrazione cittadina.