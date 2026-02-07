Vasco, DiCaprio, Raikkonen: vip sempre più innamorati del lago di Garda

Quanto piace ai vip il lago di Garda, non solo per le vacanze. Se la lista dei personaggi famosi che scelgono il Benaco per un soggiorno di relax è lunghissima, non mancano neppure i nomi noti che hanno deciso di stabilirsi sulla riviera gardesana oppure di trascorrervi periodicamente parte dell’anno. Ultimo in ordine di tempo l’ex campione del mondo di Formula 1 Kimi Raikkonen.

Leggi anche Vardy e ora Raikkonen: gli sportivi che hanno casa sul lago di Garda

Gli sportivi

Senza scomodare i nomi illustri del passato – da d’Annunzio alla divina Callas – anche oggi sono parecchie le celebrità che hanno ceduto al fascino del più grande lago italiano. Restando in ambito motoristico, va ricordato Emerson Fittipaldi, ex pilota brasiliano, due volte campione del mondo di Formula 1, che ha il suo buen retiro a Soiano del Lago, in Valtenesi.

Loading video... Vip e sportivi amano il Lago di Garda

Parlando di motori – e che motori! – non si può non citare la famiglia Porsche, proprietaria della prestigiosa casa automobilistica tedesca e da qualche anno anche del giardino botanico Heller a Gardone Riviera (dove per anni ha abitato l’austriaco André Heller, uno degli artisti contemporanei più influenti al mondo) e della confinante Villa Ruffo, appartenuta alla nobile famiglia dei Ruffo di Calabria, ora in fase di ristrutturazione da parte di Hans Ferdinand e Jovanka Porsche.

Tra gli sportivi innamorati del lago al punto da acquistare casa in riviera c’è anche l’ex sciatrice tedesca Maria Riesch, tre volte campionessa olimpica, due volte campionessa mondiale e vincitrice di una Coppa del mondo generale e di cinque Coppe del mondo di specialità.

Leggi anche Vardy e ora Raikkonen: gli sportivi che hanno casa sul lago di Garda

Più recente è l’arrivo di Jamie Vardy, attaccante inglese oggi alla Cremonese, vincitore di un campionato di Premier League con il Leicester City, che ha scelto di abitare a Salò. È invece di casa sul lago perché nato qui il velocista Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 a Tokyo 2020.

Leggi anche Quanto piace ai vip il lago di Garda, non solo per le vacanze

Personaggi dello spettacolo

Numerosi sono anche i personaggi dello spettacolo che risiedono sul Garda: il cantante Roberto Vecchioni nel basso lago, Gerry Calà a Padenghe, gli attori Susy Laude e Dino Abbrescia a Salò, solamente per citarne alcuni. Ai vip che sono «di casa» si affiancano poi quelli che scelgono il Garda per le vacanze.

Ceretti e DiCaprio al Vittoriale giovedì 27 febbraio 2025 - © www.giornaledibrescia.it

Ceretti e DiCaprio al Vittoriale giovedì 27 febbraio 2025 - © www.giornaledibrescia.it

Ceretti e DiCaprio al Vittoriale giovedì 27 febbraio 2025 - © www.giornaledibrescia.it

Ceretti e DiCaprio al Vittoriale giovedì 27 febbraio 2025 - © www.giornaledibrescia.it

Anche in questo caso l’elenco è lunghissimo: dal cantante Vasco Rossi all’influencer Chiara Ferragni, dai reali di Giordania alla star di Hollywood Leonardo DiCaprio con la compagna bresciana Vittoria Ceretti, fino all’attore americano George Clooney con la moglie Amal Alamuddin e all’ex premier inglese Theresa May.