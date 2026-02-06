Vardy e ora Raikkonen: gli sportivi che hanno casa sul lago di Garda

Che noi bresciani, per un certo periodo, abbiamo un po’ snobbato il lago di Garda è risaputo. È altrettanto risaputo, però, che i paesaggi mozzafiato del Benaco oltre alle verdi colline della Valtenesi e dell’Alto lago sono molto apprezzati, anche all’estero, da vip e sportivi. L’ultimo pronto ad aggiungersi a questa lunga lista è l’ex pilota di Formula 1 Kimi Raikkonen.

A Picedo

Il finlandese, ultimo driver a vincere il Mondiale con la Ferrari diciannove anni orsono, ha infatti deciso di costruire casa a Picedo, piccolo borgo dell’altrettanto incantevole borgo di Polpenazze. I lavori alla nuova abitazione sono già iniziati, il finnico ha acquistato una porzione di terreno attigua ad una azienda agricola e cantina vitivinicola. Il motivo? La bellezza della zona, senza dubbio, ma anche la comodità visto che «Iceman» – così veniva chiamato dai tifosi del Cavallino Rampante – ha tutta l’intenzione di supportare l’undicenne figlio Robin Ace Matias, già impegnato nei campionati di kart.

Raikkonen con il figlio Robin e un bambino (da Facebook)

Sulle orme del padre

Il primogenito di Raikkonen – in tutto ha tre figli, avuti dall’ex assistente di volo Minttu, le altre due sono Rianna Angelia Milana, quasi nove anni, e Grace, quasi tre – ha tutta l’intenzione di seguire le orme del padre (anche con discreti risultati, a quanto pare) e infatti spesso e volentieri si trova ad allenarsi al South Garda Karting di Lonato.

Da qui la scelta di Raikkonen (47 anni da compiere il 17 ottobre) di mettere su casa anche in Valtenesi, oltre a quelle già in possesso vicino a Helsinki e in Svizzera. Del resto spesso lo si vede proprio al circuito lonatese per accompagnare il figlio, mentre a fine novembre era stato avvistato anche al PalaGhiaccio di Montichiari. Che il legame con l’Italia sia forte lo testimonia anche una delle ultime foto sul suo profilo Instagram, scattate a Madonna di Campiglio il mese scorso.

Gli altri

In attesa di vedere quelle dalla nuova dimora a Picedo, la scelta di Raikkonen conferma comunque l’attrattiva del Benaco per gli sportivi ed ex tali. Sia per la qualità della vita, sia per la riservatezza che fuori stagione la sponda bresciana del lago può garantire. Del resto non è un caso che a Salò abbia scelto di vivere l’attaccante inglese Jamie Vardy, vincitore della Premier League con il Leicester, ora in forza alla Cremonese. Da fine agosto si è trasferito in una villa a Salò (ha anche subito un furto non indifferente in quell’abitazione), ha iscritto i figli ad una scuola bilingue della zona e li porta anche a giocare a pallone alla Vighenzi di Padenghe.

Passa molti mesi a Gardone Riviera invece, Maria Hoefl-Riesch, tre volte campionessa olimpica, due volte iridata e vincitrice di una Coppa del Mondo generale di sci alpino. La tedesca si divide d’inverno tra la sua Garmisch, Monaco di Baviera e Kitzbühel. Ma con l’arrivo della bella stagione sta in pianta stabile sul Garda: adora le escursioni con il motoscafo e anche i migliori ristoranti dell’Alto lago. A Calvagese, quando stava con la fidanzata Martina Alzini, risiedeva invece il ciclista francese Benjamin Thomas, vincitore dell’oro su pista nell’Omnium ai Giochi di Parigi 2024. Un altro ciclista che vive sul Garda è il tedesco Maximilian Schachmann, berlinese che corre per la Soudal-Quick Step e ha anche investito in un’azienda della Valverde.