Chi sono gli Antichi Originari di Cimmo e perché si stanno estinguendo

Nati per gestire in comune boschi, pascoli e terreni, hanno attraversato 500 anni di contese e cambiamenti: oggi sono rimasti in 340 e si preparano a celebrare il loro anniversario nel 2027, ma le regole che ne hanno custodito l’identità rischiano di decretarne la scomparsa