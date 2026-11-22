Scene di vita quotidiana,l’immagine di un figlio minorenne o di un fratellino, un appuntamento romantico, addirittura un referto medico: sono esempi di fotografie in cui ci si potrebbe imbattere «scrollando» Instagram, accomunate dal fatto di ritrarre situazioni intime e private che un tempo sarebbero state probabilmente tenute riservate. Questo fenomeno ha un nome: è l'oversharing. Letteralmente significa «condivisione eccessiva» e indica la tendenza a condividere troppe informazioni personali, intime o sensibili con gli altri, soprattutto attraverso i social network, ma anche nelle conversazioni quotidiane.
Nella vita quotidiana e online
L’oversharing oggi sembra aver trovato un terreno particolarmente fertile nelle piattaforme digitali, che hanno moltiplicato e reso più facili le occasioni di condivisione, rendendo possibile raccontare in pochi secondi emozioni e dettagli personali a un pubblico molto ampio.
La differenza tra una confidenza fatta a un conoscente e la pubblicazione di un contenuto online riguarda la quantità di informazioni condivise, il pubblico che possono raggiungere e la loro durata. Se la confidenza a un amico dovrebbe infatti rimanere circoscritta a una singola persona e a un determinato momento, un contenuto online può invece essere salvato, fotografato, ricondiviso e raggiungere persone che non avevamo nemmeno immaginato, continuando poi a esistere anche quando non lo vediamo più.
Il bisogno di condividere
Come molti comportamenti digitali, anche l’oversharing può essere compreso attraverso dinamiche psicologiche e relazionali. In primo luogo c'è il bisogno di approvazione e riconoscimento: raccontarsi può essere un modo per ottenere attenzione, conferme e gratificazioni dagli altri. Un commento, un messaggio o anche un semplice «mi piace» possono infatti restituirci la sensazione di essere visti e apprezzati.
A questo si aggiunge la regolazione delle emozioni. Raccontare ciò che si sta vivendo può aiutare a elaborare esperienze difficili, dare voce a emozioni che si fatica a gestire e cercare conforto negli altri. Condividere esperienze personali può favorire infatti vicinanza, intimità e senso di appartenenza.
La disinibizione online
A questi bisogni si aggiunge un altro elemento: online, raccontarsi può risultare più facile che nella vita reale. Si tratta della cosiddetta disinibizione online. Lo psicologo John Suler, nel suo articolo «The Online Disinhibition Effect», descrive il fenomeno per cui alcune persone, quando comunicano attraverso Internet, tendono a raccontare aspetti di sé o a esprimere pensieri ed emozioni che non condividerebbero in una conversazione faccia a faccia.
Suler individua sei fattori che possono favorire questo processo: l’anonimato, l'invisibilità dell’interlocutore, l’asincronia della comunicazione, la possibilità di immaginare l'interlocutore secondo le proprie rappresentazioni, la percezione di trovarsi in uno spazio separato dalla vita reale e la minore percezione dell’autorità.
La disinibizione ha sia conseguenze negative che positive: nella sua forma positiva il fenomeno può favorire apertura emotiva, gentilezza e confidenza. In quella negativa invece può tradursi in aggressività, comportamenti inappropriati e perdita di controllo nella comunicazione.
L’influenza dei social network
Per comprendere meglio il fenomeno è utile allargare lo sguardo. Nel 2024 Tamar Ashuri e Ruth Halperin hanno pubblicato su «New Media & Society» una revisione interdisciplinare sulla condivisione di informazioni personali online.
Il lavoro prende in esame 309 studi empirici con l’obiettivo di ricostruire i principali fattori che influenzano la cosiddetta «self-disclosure», la rivelazione di informazioni su sé stessi. Un elemento particolarmente interessante che emerge è che la condivisione online non può essere spiegata soltanto attraverso le caratteristiche psicologiche degli individui: entrano in gioco anche le tecnologie, le modalità con cui sono progettate le piattaforme e il contesto sociale nel quale avviene la comunicazione.
I possibili rischi
Condividere tutto con tutti comporta però anche dei rischi. Il primo riguarda la perdita di privacy. Una fotografia messa in rete, inoltre, non scompare una volta cancellata: può essere stata salvata, acquisita attraverso uno screenshot o ricondivisa da altri utenti oltre a permanere pressoché indefinitamente all’interno dei server delle piattaforme social.
Il problema diventa particolarmente delicato quando a essere esposti sono i minori. Le fotografie dei bambini, pubblicate spesso con leggerezza, possono essere scaricate, manipolate e utilizzate impropriamente.
C'è poi la questione della reputazione digitale. Ciò che condividiamo oggi può rimanere accessibile e riemergere anche a distanza di anni, in contesti personali e professionali completamente diversi da quelli originari.
La vulnerabilità emotiva
Infine, esiste una dimensione meno evidente, ma altrettanto importante: quella della vulnerabilità emotiva. Esporre aspetti molto personali della propria vita può renderci maggiormente soggetti a giudizi, commenti indesiderati, critiche e manipolazioni.
Nello studio «I don't care, I share! – The importance of self-disclosure overwrites the risks of sharing on Social Media», pubblicato nel 2024, Lili Fejes-Vékássy, Adrienn Ujhelyi e Nóra Anna Lantos esplorano il rapporto tra desiderio di condividere, percezione del rischio e protezione dei propri dati personali. Tra gli aspetti messi in evidenza emerge come la disponibilità a raccontarsi possa prevalere sulle preoccupazioni legate alla privacy: significa che, benché i rischi della sovraesposizione digitale spesso siano noti, ciò non sia sufficiente a modificare il nostro comportamento. Il desiderio di comunicare, ricevere attenzione e mantenere relazioni può risultare più forte della prudenza.
Le domande da farsi
Alla luce di tutto ciò, prima di pubblicare una fotografia o raccontare un episodio personale, potrebbe essere utile fermarsi qualche secondo e chiedersi: perché voglio condividere questa informazione? Chi potrà vederla? Potrei pentirmene in futuro? In fondo, avere una vita da raccontare non significa doverla raccontare proprio tutta.