La lettera del soldato Antonio è arrivata a casa dopo 81 anni

Una lettera partita nel 1945 e arrivata nel 2026. Dopo 81 anni, la missiva di un soldato della Seconda Guerra Mondiale è arrivata finalmente a destinazione: spedita da Antonio Carlotti il 6 gennaio 1945 da un campo di concentramento in Italia alla madre Giacoma, è stata consegnata soltanto lunedì alla famiglia dal sindaco Paolo Vittorielli.
Ci sono lettere che sembrano non conoscere tempo. In questo caso, parole affidate alla carta quando il mondo era sconvolto dalla guerra per raggiungere una madre in pena e rimaste invece in viaggio per ben 81 anni. Fino a lunedì, quando quella missiva è stata messa tra le mani dei suoi familiari: della moglie, della figlia Federica e del nipote 16enne Francesco che purtroppo non ha mai conosciuto il nonno.
Una testimonianza preziosa
Così «quella che avrebbe dovuto essere una semplice lettera indirizzata alla mamma di un soldato è diventata, con il passare degli anni, una testimonianza preziosa, capace di attraversare generazioni e riportare alla luce un pezzo di storia», sottolinea visibilmente emozionato il sindaco Vittorielli. La consegna è stata accompagnata da una profonda commozione. «I familiari - racconta il primo cittadino - hanno potuto finalmente ricevere quelle parole cariche di profondo affetto che il loro congiunto aveva scritto in un periodo drammatico della storia».
Un impegno generoso
A rendere possibile questo momento, è stato anche l’impegno di Donatella Baronchelli, dipendente dell’Ufficio segreteria del Comune di Manerbio, che dopo aver ricevuto da una signora di Prato una busta contenente la lettera, si è adoperata per rintracciare i familiari di Antonio Carlotti e consentire alla missiva di raggiungere, seppur con 81 anni di ritardo, i suoi destinatari.
Ottantuno anni per percorrere un viaggio che avrebbe dovuto durare pochi giorni. Eppure quelle parole scritte non hanno perso il loro valore, anzi. «È stata un’emozione unica - dice Federica, la figlia di Antonio -, mio padre, che è morto nel 1995, riuscì a tornare a casa alla fine della guerra, ma di quei momenti non parlava molto».
«Adesso voglio mettermi in contatto con la signora che ha fatto recapitare la lettera - conclude la figlia -, perché vorrei capire la storia di questa missiva che ci ha trovato anche grazie all’ottimo lavoro e alla spiccata empatia dimostrata in un momento così unico ed emozionante da Donatella e dal sindaco. A loro, che anche non conoscendoci hanno condiviso le nostre emozioni, va il nostro grazie».