C'è un episodio che Filippo Bettini ricorda con una certa ironia. Erano i primi anni Duemila e, per conto di Pirelli, si trovava ad Oslo, per incontrare alcuni socially responsible investors, investitori attenti anche alle politiche di sostenibilità aziendale. Per l'occasione aveva portato con sé un volume elegante, fresco di stampa, che illustrava i risultati e gli impegni del Gruppo: il bilancio integrato. Lo appoggiò sul tavolo, ma la reazione dei suoi interlocutori fu inattesa: più che apprezzarne la cura editoriale, gli fecero notare il consumo di carta che quella pubblicazione comportava. «Mi sono rimesso il volumone nella borsa. Avevo capito il messaggio», racconta, sorridendo. Ma questo aneddoto, apparentemente marginale, ben racconta qualcosa di più di un mero cambiamento nelle abitudini di comunicazione aziendale. Restituisce, piuttosto, la misura di una trasformazione culturale che Bettini, dirigente di lungo corso e tra i pionieri della gestione sostenibile d’impresa, ha attraversato da protagonista: quella che, nell’arco di pochi decenni, ha portato la sostenibilità da pratica accessoria, spesso affidata alla sensibilità dei singoli imprenditori, a componente centrale delle strategie industriali di aziende grandi e piccole.
Un impegno che Bettini, bresciano di origine, porta avanti anche come presidente, dal 2025, dell’UN Global Compact Network Italia, la rete italiana dell’iniziativa promossa nel 2000 dall’allora segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, con l’obiettivo di coinvolgere le imprese nell’adozione di principi condivisi in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione. Il network italiano riunisce oggi circa 850 realtà, dalle piccole e medie imprese, ai maggiori gruppi industriali e finanziari del Paese, tra cui Enel, Eni, Ferrari, Pirelli, Leonardo e Ferrovie dello Stato. Non mancano importanti realtà legate al territorio bresciano, come Feralpi Group, OMB Saleri e A2A.
Abbiamo incontrato Bettini per ripercorrere le tappe della sua carriera e riflettere su come sia cambiato il concetto di sostenibilità, dalle prime esperienze di responsabilità sociale d’impresa alle sfide che attendono oggi il mondo produttivo.
Presidente, prima di approdare al mondo della sostenibilità, il suo percorso professionale si è sviluppato in ambiti apparentemente molto distanti, dalla ricerca biomedica alla gestione dell’innovazione. Facciamo un passo indietro: dove comincia la sua storia?
Sono di origine bresciana, quarto di cinque figli. Ho frequentato le scuole a Brescia, per poi iscrivermi al Politecnico di Milano, dove mi sono laureato in ingegneria meccanica con indirizzo bioingegneristico. All’epoca non esisteva ancora il corso di ingegneria biomedica. Questa laurea mi ha portato a entrare nel mondo del lavoro in una grande casa farmaceutica, la Hoffmann-La Roche, prima come product manager e poi come direttore marketing delle Divisione Apparecchiature Diagnostiche. Successivamente sono passato al gruppo Amplifon, sempre nell’ambito commerciale e del marketing.
Poi, all'inizio degli anni Novanta, arriva il San Raffaele di Milano…
Sì, sono approdato a un’operazione che in quegli anni era molto di frontiera: lo sviluppo del Parco Scientifico Biomedico del San Raffaele. L’istituto ospedaliero era già di rinomata fama, ma il suo fondatore, un visionario, il sacerdote don Luigi Verzè, aveva deciso di dare un grande impulso alla ricerca e alle collaborazioni industriali con le aziende del settore biomedicale, creando grandi laboratori disponibili ai ricercatori 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, con strutture e servizi che all’epoca si trovavano soltanto nei contesti nordamericani. Io, nel frattempo, avevo frequentato il master della Scuola di Direzione Aziendale della Bocconi, che mi aveva fornito strumenti di gestione d’impresa da applicare proprio in quel contesto, dove si incontravano scienza e biotecnologia, ma con la necessità di passare da una gestione di tipo solo accademico a una più vicina alla ricerca industriale.
Che cosa le ha lasciato quell’esperienza al San Raffaele?
Ho lavorato lì fino alla fine degli anni Novanta, con grande soddisfazione, perché dalla ricerca qualificatissima degli scienziati che vi operavano sono scaturite anche nuove startup, alcune delle quali poi sono state quotate in Borsa, a testimonianza del fatto che questo modello, quando punta sull’innovazione e avvicina competenze di tipo gestionale, può dare frutti anche sul piano economico.
Come è arrivato, quindi, in Pirelli?
Nel 2000 sono stato contattato da un cacciatore di teste per conto di un grande gruppo italiano che cercava una persona con esperienza nella gestione dell’innovazione e dei ricercatori. Il mio profilo rispondeva a queste caratteristiche e ho dato seguito alla sollecitazione, scoprendo che il gruppo in questione era proprio Pirelli. Sono entrato in azienda all’inizio del 2001, occupandomi inizialmente della ricerca più avanzata del Gruppo e successivamente della gestione dell’innovazione in Telecom Italia, di cui Pirelli era divenuta nel frattempo, azionista di riferimento. Conclusa l’esperienza con Telecom, sono rientrato in Pirelli, occupandomi di vari progetti, fino ad approdare a quello che mi ha accompagnato negli ultimi vent’anni: la gestione delle tematiche di sostenibilità e dei rischi aziendali.
Quando ha cominciato a occuparsi di sostenibilità, il significato di questo termine era molto diverso da quello attuale. Come è cambiato?
In una prima fase non si parlava neanche di sostenibilità, ma piuttosto di «corporate social responsibility», che si traduceva in un approccio filantropico da parte dell’imprenditore nei confronti delle comunità in cui operava. Un’attitudine genuina e lungimirante, ma non ancora strutturata in un vero e proprio modello di gestione aziendale. L’Italia, da questo punto di vista, ha avuto imprenditori illuminati già tra Ottocento e Novecento, veri propri pionieri della gestione responsabile d’impresa. Penso a Olivetti e alla stessa Pirelli, tra le prime aziende a costruire abitazioni per i lavoratori vicino agli stabilimenti, a introdurre, già negli anni Venti il lavoro femminile e nei Trenta tutele per la maternità e le mense aziendali per garantire il buon vitto ai propri dipendenti. Ma è soltanto negli ultimi quindici anni che questa sensibilità si è tradotta in un modello strutturato di gestione d’impresa.
Oggi, invece, la sostenibilità viene declinata attraverso i criteri ESG. Che cosa comprendono concretamente?
È un tema che si è arricchito negli anni. Dalla fine degli anni Novanta anche la componente ambientale ha preso corpo in modo crescente, perché abbiamo cominciato a sperimentare tematiche legate all’urgenza e alla rapidità del cambiamento climatico, con conseguenze evidenti per tutti. Oggi, quando parliamo di sostenibilità, tendiamo a declinarla in tre direzioni: quella ambientale (Environmental), quella sociale (Social) e quella di governo dell’impresa (Governance). Quest’ultima è forse un po’ più intangibile rispetto alle precedenti, ma è un’area di estrema attenzione: un’impresa che opera in modo responsabile deve avere trasparenza nei propri risultati, un’informativa accessibile a tutti, un codice etico che garantisca la tutela degli interessi dei lavoratori, anche attraverso meccanismi come il whistleblowing e strumenti di prevenzione della corruzione. L’ESG è quindi la rappresentazione delle tre direzioni secondo cui portare avanti il proprio impegno d’impresa.
Una svolta importante arriva proprio con la nascita del Global Compact delle Nazioni Unite…
Nel 2000 l'allora segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, ebbe l'idea di chiamare in causa il mondo dell'impresa rispetto ai grandi obiettivi e alle grandi sfide del nostro pianeta. Ha creato questa iniziativa, che ha chiamato Global Compact, totalmente finanziata dall'impegno di ogni singola azienda. Le aziende che aderiscono a questo modello sono ormai più di 25mila nel mondo e si riconoscono in dieci regole che riguardano il rispetto dei diritti umani, le condizioni di lavoro, la protezione dell'ambiente e la lotta alla corruzione.
E nel network italiano che presiede questo come si esprime?
Il network italiano raduna circa 850 imprese. Praticamente tutte le più grandi aziende italiane sono fondatrici del Global Compact Italia. Ma quello che ci fa piacere è che, al di là dei grandissimi nomi, il 60% dei nostri aderenti sono piccole e medie imprese. C'è un crescente interesse anche da parte delle realtà più piccole ad aderire a questo modello, non solo perché è un modello nobile, ma anche perché si sta dimostrando, numeri alla mano, generatore di valore.
Ma che cosa significa, concretamente, per un'impresa adottare questo modello di sostenibilità?
Per un’impresa, l’unico modo per creare un valore reale e duraturo è lavorare nell’interesse di tutti gli stakeholder, cioè i portatori di interesse. Se vuoi soddisfare soltanto gli investitori, puoi fare scelte che massimizzano il profitto nel breve periodo, ma che rischiano di trascurare, per esempio, le esigenze dei dipendenti. È fondamentale, invece, trovare un equilibrio tra gli interessi dei lavoratori, dei clienti, dei fornitori, degli investitori, delle istituzioni e delle organizzazioni che tutelano le comunità e l’ambiente. Solo un modello di gestione aziendale capace di tenere conto di tutti questi soggetti può durare nel tempo e, quindi, continuare a creare valore.
È cambiata, quindi, anche l'idea stessa di quale debba essere l'obiettivo di un'impresa?
All’inizio degli anni Duemila, quando ho cominciato a occuparmi di sostenibilità, la lettera del presidente che accompagnava il bilancio annuale era intitolata «Cari azionisti». Perché l’obiettivo dell’impresa era realizzare un profitto per l’azionista. No, non è solo questo. L’obiettivo dell’impresa, oggi, è o dare seguito al proprio purpose, alla propria missione, di cui la remunerazione finanziaria è un risultato conseguente. L’obiettivo è portare a compimento un’idea imprenditoriale, qualsiasi essa sia, nel rispetto di tutti i portatori di interesse. Può sembrare una cosa scontata, ma in realtà è estremamente profonda e deve costituire l’approccio culturale nella gestione aziendale
Un altro passaggio fondamentale è segnato dal 2015, con l'adozione dell'Agenda 2030. Lei era presente a New York?
Sì, ero lì. Nel 2015 sono stati presentati questi 16+1 grandi capitoli che vanno dalla fine della povertà e della fame nel mondo, alla salute, al benessere e all'educazione. Sono sedici capitoli tematici più il diciassettesimo, che riguarda le partnership, perché è uno dei meccanismi di attuazione dei sedici precedenti. La fine della fame nel mondo o la salvaguardia degli oceani, infatti, non possono prescindere da una gestione partecipata, da un multilateralismo. Questi diciassette grandi capitoli sono divisi poi in 169 target specifici, che vanno a toccare elementi molto più riconoscibili, sui quali ogni azienda può identificare la propria capacità di incidere o di impattare.
Qualche esempio concreto, pensando all'attività di Pirelli?
Pirelli produce pneumatici. La sicurezza stradale è uno dei temi degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, nello specifico il traguardo 3.6. Nel mondo ogni anno si registrano circa un milione e duecentomila morti su strada, con costi sociali importantissimi. Per un’azienda che fa pneumatici, che devono funzionare bene e frenare in tutte le condizioni meteorologiche, è un tema sul quale si può dare un contributo tangibile. Un altro capitolo è, nell’ambito delle città sostenibili, il traguardo 11.2: la mobilità urbana deve essere sicura, pulita, inclusiva ed efficiente. Ci si impegna perciò nella messa a punto di pneumatici sempre meno inquinanti, sia nella produzione che nell’utilizzo. I pneumatici vengono vulcanizzati, cioè «cotti», un po’ come delle torte: prima si utilizzavano forni a gas, adesso si è passati agli elettrici, possibilmente alimentati da energia elettrica rinnovabile. Per le vetture diesel o a benzina l’impegno è ridurre la resistenza al rotolamento, per consumare meno carburante e quindi emettere meno. Per quelle elettriche, invece, l’obiettivo è aumentare l’autonomia della batteria, garantendo anche maggiore robustezza, capacità di sostenere l’accelerazione e massima silenziosità.
Sappiamo però che la regolamentazione europea è spesso molto stringente. È un limite alla competitività oppure una spinta al cambiamento?
Per la sostenibilità e per il progresso del pianeta ci sono due fattori abilitanti. Da una parte la regolamentazione degli enti governativi, che forza ad accelerare un processo come sta avvenendo con il passaggio da motori a combustione interna a motori elettrici. Ma attenzione, a volte può essere complicato garantire una transizione immediata ad una . nuova regolamentazione. Dall’altra c’è la capacità di innovazione che le aziende possono mettere in campo. In Pirelli ad esempio ci si è chiesti: perché non sostituire la silice mineraria, utilizzata produzione degli pneumatici, con bio silice ricavata dalla lolla di riso, la pellicina che avvolge il chicco? È il risultato di una ricerca nata proprio dall’esigenza di ridurre le emissioni. Il combinato disposto di regolamentazione e innovazione -se ben guidato - può dunque contribuire ad accelerare il raggiungimento di certi obiettivi.
Resta però il problema della concorrenza con Paesi nei quali le imprese sono sottoposte a vincoli meno severi.
Certamente esiste un problema di asimmetria tra i sistemi regolatori. In Europa abbiamo normative molto più stringenti e tempestive rispetto, per esempio, a quelle degli Stati Uniti. Questo comporta costi più elevati per le nostre imprese, che devono rispettare regole alle quali i concorrenti di altri Paesi non sono sottoposti e possono quindi vendere a prezzi più competitivi. È un tema che va gestito con oculatezza e saggezza. Un’altra questione è che, culturalmente, l’approccio europeo è prevalentemente punitivo anziché premiante. La regolamentazione americana, da questo punto di vista, è storicamente diversa: mentre in Europa prevalgono divieti e sanzioni, negli Stati Uniti si tende a premiare l’innovazione. Se realizzi un prodotto che non inquina, ti premio. È un approccio culturalmente diverso.
Negli ultimi anni, anche a livello politico internazionale, la sostenibilità sembra essere stata messa in discussione. Questo ha rallentato l'impegno delle imprese?
Il contesto geopolitico degli ultimi due o tre anni ha avuto un impatto anche nella gestione sostenibile di impresa. Il Presidente americano ha messo in discussione molti degli impegni nella lotta al cambiamento climatico e i conflitti in corso hanno complicato gli approvvigionamenti di materie prime necessarie alla transizione energetica . Si temeva un calo di impegno da parte di governi e aziende o, addirittura, un’involuzione. Una prospettiva molto preoccupante, perché alcuni dei temi che affrontiamo, come il cambiamento climatico, sono fenomeni oggettivi, anche se c’è ancora chi li nega. Quello che mi rincuora è che in Italia, negli ultimi due anni, le adesioni al network del Global Compact sono cresciute di oltre il 10% annuo. Non registriamo quindi un raffreddamento dell’interesse, ma piuttosto una continua progressione. .
Secondo lei, quali sono oggi, guardando al futuro, le grandi questioni sulle quali le imprese devono confrontarsi?
Uno dei temi che stiamo affrontando in questo momento è quello del calo demografico in Italia. È importante perché diminuiscono i consumi, ma anche i lavoratori disponibili nelle aziende. C’è poi un gap di competenze, perché l’accelerazione tecnologica richiede persone adeguatamente formate e la scuola non ha ancora adatto il proprio modello. In più, l’impatto dell’intelligenza artificiale sta diventando uno tsunami che cambia giorno dopo giorno. Il problema è che questi fenomeni hanno tempi molto diversi: possiamo decidere di fare più figli da oggi, ma per cambiare i numeri ci vorranno venticinque anni, una generazione. Se riusciremo ad adeguare la formazione scolastica alle nuove esigenze tecnologiche, necessiteremo comunque di sei, sette, otto anni per disporre di giovani adeguatamene formati. L’intelligenza artificiale, invece, cambia il paradigma in un giorno. Nessuno è ancora completamente attrezzato e non siamo ancora in grado di leggerne le opportunità ed i rischi per la nostra forza lavoro e per la competitività delle nostre imprese. Piattaforme come quella del Global Compact servono proprio a questo.