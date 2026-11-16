«Cina e Usa dominano l’AI, che rimane un’opportunità anche per l’Europa»

Alla fine del 2021, l’Italia si stava riprendendo dalla pandemia da Covid e in una delle sue più recenti visite nel nostro Paese, durante un confronto con il professor Sergio Vergalli (Università di Brescia), il Premio Nobel per l’Economia 2001 Michael Spence disse che l’economia mondiale stava affrontando quattro transizioni: sanitaria, energetica, digitale e geopolitica, con uno spostamento degli equilibri di potere verso l’Asia.
Prof. Spence, a distanza di cinque anni, sembra che solo quest’ultima transizione sia stata portata a termine. Conviene?
«Sostanzialmente sì. Queste transizioni sono per lo più a lungo termine e, nel caso dell’architettura dell’economia globale, hanno natura strutturale», spiega l’attuale presidente onorario della Fondazione I.s.e.o., già preside alle Università di Harvard e Stanford, e visiting professor all’Università degli Studi di Brescia a fine novembre, grazie alla terza edizione della cattedra internazionale Franco Modigliani – Robert Solow – I.s.e.o. Temporary Chair in Economic Sciences. «Le trasformazioni scientifiche e tecnologiche (il digitale e l’intelligenza artificiale, le scienze biomediche e della vita e le tecnologie alla base della transizione energetica) sono tutte in corso e nelle loro fasi iniziali. Inoltre, interagiscono tra loro. L’intelligenza artificiale, in particolare - continua Spence, che il 27 novembre sarà fra gli ospiti del convegno «Futura Colloquia» (alle 9.30, Università di Brescia) dedicato all’attualità economica internazionale e promosso da Unibs, I.S.E.O. e Camera di Commercio -, è un elemento (probabilmente un elemento importante) nell’accelerare il progresso scientifico. L’impatto dell’IA sull’economia è incerto e chiaramente ancora agli inizi. Lo sviluppo dei modelli di frontiera in Cina e negli Stati Uniti sta correndo più velocemente rispetto alla loro effettiva adozione e diffusione. Saranno proprio queste ultime a determinare i tempi dell’impatto su crescita, produttività, ritorno sugli investimenti nell’IA e nelle relative infrastrutture, occupazione e molto altro ancora».
Le aziende sono sempre più consapevoli del potenziale dell’AI e della necessità di integrarla nei processi produttivi. Eppure, rimane un netto divario tra l’enorme clamore mediatico creato dall’AI e il suo reale impatto sulla produttività. Secondo lei, cosa frena le imprese dal trasformare gli investimenti nell’AI in concreti guadagni di efficienza?
«È vero che finora mancano in larga misura prove di un impatto sostanziale sulla produttività e sulla crescita a livello macroeconomico. I fattori che contribuiscono a questa situazione sono molteplici. Si tratta di nuovi strumenti molto potenti, ma le persone e le aziende devono ancora capire come utilizzarli. Nelle grandi organizzazioni si registra una certa resistenza, poiché alcuni ruoli e funzioni si sentono minacciati. Sono necessarie nuove competenze. È un processo che richiederà diversi anni e probabilmente decenni. Questo vale in particolare per gli agenti (virtuali, ndr), che a mio avviso hanno il potenziale per aumentare la produttività facendo risparmiare tempo e accelerando l’esecuzione di compiti complessi. Tuttavia, imparare a utilizzare gli agenti e i sistemi basati su di essi in modo efficace non è semplice. A un livello più micro, esistono invece prove evidenti di guadagni di produttività nella programmazione, nell’analisi finanziaria e legale, nella stesura di report, nel servizio clienti e praticamente in ogni ambito».
Imprenditori e manager come possono garantire che l’AI favorisca una crescita sostenibile, anziché limitarsi a essere uno strumento per tagliare il costo del lavoro?
«Chi punta al taglio dei costi può trarne vantaggio nel breve periodo, ma la riduzione dei costi non è di per sé una strategia di crescita. I veri ritorni economici derivano dall’innovazione, dall’individuazione di prodotti e servizi nuovi o migliorati e dal potenziamento dell’esperienza del cliente. Ci saranno sicuramente cambiamenti a livello occupazionale: alcune funzioni si ridurranno e altre cresceranno. Ma, nel complesso, non credo che le strategie vincenti consisteranno principalmente nel liberarsi delle persone».
L’AI rischia di ampliare il divario competitivo tra le grandi aziende, che dispongono dei capitali e delle competenze per adottarla, e le piccole e medie imprese?
«Non necessariamente. Le grandi aziende hanno le risorse per investire nell’innovazione. Tuttavia, incontrano anche delle resistenze. Alcune sono interne, mentre altre derivano dalla necessità di cannibalizzare i propri stessi prodotti. Quindi ritengo che sul mercato vedremo un mix di grandi aziende innovative e newco altrettanto innovative. Ed è un aspetto positivo».
Quali condizioni sono necessarie per «democratizzare» l’accesso a questa tecnologia?
«La concorrenza nel settore dello sviluppo di strumenti di IA porterà a una riduzione dei costi. Alcuni comparti dovranno affrontare barriere normative che richiedono un attento esame e, spesso, una rimozione. È un quadro complesso. Credo davvero che le politiche pubbliche abbiano un ruolo importante nel garantire che non vi siano blocchi inutili nel processo di diffusione, intendendo con ciò l’estensione di un utilizzo produttivo dell’IA attraverso settori, funzioni e imprese di ogni dimensione».
L’AI aumenterà principalmente la produttività dei lavoratori o finirà per sostituire una parte significativa delle competenze umane?
«È difficile rispondere alle domande che contengono parole come "finirà per ...", perché, sebbene a volte si riesca a intuire la direzione del cambiamento, si tratta di un percorso lungo e complesso e non è facile vederne il punto d’arrivo. Per ora, ritengo che il modello migliore sia la collaborazione tra uomo e macchina, in cui il contributo delle macchine consiste nello svolgere compiti cognitivi relativamente complessi più velocemente. Tuttavia, vanno controllate. È una questione di velocità. Oppure, per vederla da un’altra prospettiva, la tecnologia è un modo per risparmiare tempo».
Come dovrebbero prepararsi le imprese e i sistemi educativi a questa trasformazione?
«Le imprese devono familiarizzare con la tecnologia e poi sperimentarla, cercando casi d’uso ad alto impatto. I fornitori di IA devono trovare modi per offrire supporto e continuare a ridurre i costi. I sistemi educativi dovrebbero continuare a impegnarsi per offrire un’ampia gamma di percorsi e opzioni formative. Dovremmo incoraggiare un uso corretto dell’IA nell’apprendimento e nella scoperta. Allo stesso tempo, abbiamo bisogno di norme chiare che sottolineino come usare l’IA come sostituto di se stessi e del proprio lavoro sia una pessima idea e risulti controproducente ai fini dell’apprendimento».
L’Europa vanta una solida base manifatturiera, eppure rischia di rimanere indietro nello sviluppo e nell’adozione dell’AI. L’intelligenza artificiale può diventare il catalizzatore per rilanciare la competitività industriale europea o finirà per ampliare il divario con gli Stati Uniti e la Cina?
«Gli Stati Uniti e la Cina dominano lo sviluppo dei modelli di frontiera ed è probabile che la situazione rimanga tale ancora per un po’ di tempo. Si tratta di un club piuttosto esclusivo. Tuttavia, l’adozione e l’utilizzo produttivo nelle imprese, nella tecnologia, nella scienza, nella sostenibilità, nella sanità e in molti altri ambiti sono ampiamente aperti al resto del mondo. L’Europa può muoversi, e in una certa misura si sta già muovendo, in questa direzione. È vero che la tecnologia è cruciale per la competitività nei settori manifatturieri avanzati, e questa rappresenta una priorità enorme per l’Europa. Servono le persone, la tecnologia e le infrastrutture per restare all’avanguardia. Il grande cambiamento degli ultimi 15 anni è che la Cina è diventata un concorrente diretto nella manifattura avanzata. Prima operava per lo più in settori a minor valore aggiunto e ad alta intensità di manodopera. Lo si vede chiaramente nel settore automobilistico, nei veicoli elettrici e nelle batterie, ambiti in cui l’Europa e il Nord America devono recuperare terreno.
La Cina sta perseguendo un’ambiziosa strategia industriale, combinando un forte intervento statale e massicci investimenti nell’innovazione. Questo modello rappresenta un nuovo paradigma di sviluppo economico, capace di sfidare quello occidentale basato sulla concorrenza di mercato? Quali conseguenze potrebbe avere l’ascesa industriale della Cina sugli equilibri globali del potere economico e geopolitico, in particolare per l’Europa?
«La sua descrizione del modello cinese è puntuale e accurata. Gli investimenti nella scienza e nella tecnologia sono stati ingenti e produttivi e sostengono effettivamente un sistema di innovazione. Inoltre, costruiscono infrastrutture quando ne hanno bisogno. Operano secondo un modello in cui Stato e mercati lavorano in modo complementare. Il tradizionale modello occidentale prevede probabilmente un intervento minore e fa maggiore affidamento sugli investimenti privati e sui mercati. Tuttavia, gli investimenti pubblici sono sempre stati cruciali e sono complementari alle attività del settore privato, il che significa che investimenti pubblici oculati aumentano il rendimento degli investimenti e dell’innovazione guidati dal mercato. Questa viene talvolta definita politica industriale ed è importante. Direi che in Europa vi sono carenze negli investimenti del settore pubblico che devono essere colmate affinché il modello europeo possa esprimere appieno il proprio potenziale. In sintesi, le differenze tra la Cina e i vari modelli occidentali sono più una questione di grado riguardo alle dimensioni e all’interazione tra la componente statale e quella di mercato dell’economia».
Le elezioni di medio termine negli Stati Uniti sembrano indicare che l’insoddisfazione economica sia diventata un fattore decisivo nella politica americana. In che misura ritiene che questi risultati riflettano una più profonda perdita di fiducia nel modello economico promosso dall’amministrazione Trump? E quali implicazioni potrebbe avere tutto ciò per la leadership economica statunitense e per l’economia globale nei prossimi due anni?
«Mentre scrivo, registriamo i risultati delle elezioni di medio termine, che mostrano un ampio spostamento a favore del Partito Democratico al Congresso e a livello statale. Ciò metterà il Congresso e la Casa Bianca in contrasto tra loro. Non interpreto questo voto come il segnale di un rifiuto fondamentale del modello economico di base degli Stati Uniti. Alle persone non sono piaciuti i dazi, hanno espresso un giudizio negativo sui prezzi della benzina, sulla guerra in Iran e su alcuni aspetti delle politiche migratorie aggressive, e lo hanno mostrato con il voto di metà mandato».
Le elezioni statunitensi possono rappresentare un limite politico alla strategia del protezionismo economico e del reshoring?
«Forse, ma in realtà non credo. Il reshoring su larga scala è molto costoso e presenta dei limiti. È ancora più costoso per le economie più piccole, che per essere competitive devono specializzarsi nei settori esposti al commercio internazionale. Le elezioni segnalano probabilmente che esistono dei limiti alla politica economica internazionale, legati ai costi e alle perturbazioni che l’elettorato è disposto ad accettare. Ciò pone verosimilmente un freno al protezionismo e potrebbe rendere la politica verso gli alleati meno aggressiva. Tuttavia, le spinte protezionistiche sono sempre presenti in una democrazia, in parte perché il commercio internazionale ha talvolta effetti distributivi negativi su alcune fasce della popolazione».
Ci troviamo insomma di fronte a una trasformazione strutturale della globalizzazione, indipendentemente dal colore politico di chi governa?
«Io e molti altri riteniamo che non vi sia alcuna possibilità di tornare all’architettura dell’economia globale del dopoguerra. Le tensioni geopolitiche, gli shock, i problemi di fiducia e il crescente ricorso ai colli di bottiglia strategici come strumenti di influenza internazionale ci stanno conducendo verso un’architettura diversa, in cui un mix di resilienza, sicurezza nazionale e sicurezza economica interagisce con la competitività. È un mondo nuovo. E parte di questo cambiamento è lo spostamento del baricentro economico globale verso l’Asia».
Dato l’attuale contesto economico, segnato dall’incertezza geopolitica, dalla volatilità dei prezzi dell’energia e dalle crescenti pressioni competitive sull’industria, come possono i governi e le imprese portare avanti la transizione energetica senza compromettere la crescita economica e la competitività industriale? Ritiene che la transizione debba essere accelerata indipendentemente dai costi economici a breve termine?
«No, non indipendentemente da essi. Le imprese e i governi devono essere pragmatici e fare i conti con le condizioni attuali. La diversificazione richiede tempo. I politici devono e dovrebbero affrontare gli shock occupazionali legati ai problemi di competitività. I consumatori possono legittimamente aspettarsi che la politica cerchi di proteggerli, in una certa misura, dall'estrema volatilità dei prezzi delle materie prime o di qualsiasi altro fattore produttivo chiave. Le politiche che ignorano completamente i costi a breve termine non durano nei contesti democratici. C'è quindi sempre un complesso compromesso tra i sacrifici nel breve periodo e i benefici nel lungo periodo. Detto questo, la diversificazione, la resilienza e la riduzione dell’esposizione agli shock sono obiettivi importanti. La transizione verso l’energia green rende il settore energetico di un’economia meno vulnerabile agli shock esterni. Ma non ci si può arrivare dall’oggi al domani».