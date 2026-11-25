«Due spaventosi incendi successi or ora nel territorio di questo Comune hanno ardentemente dimostrato l’assoluto bisogno di provvedere della macchina idraulica per l’estinzione di quelli che sventuratamente potessero scoppiare in dappresso…»: così il Commissario distrettuale di Chiari, il 30 settembre 1835, scriveva alla Deputazione comunale. Gli incendi citati erano divampati quattro giorni prima, nelle due parti opposte del territorio clarense, alle Valenche, popolosa borgata sul confine ad est verso Coccaglio , e alla Rassica, segheria al centro di un insediamento sul confine a ovest, verso Urago d’Oglio. Disastri.
Che avevano dimostrato «ardentemente» – chissà se il Commissario aveva sorriso sotto i baffi per quel discutibile gioco di parole – l’urgenza d’avere una pompa mobile. Da quel documento, seguito da un’istanza di cittadini ai primi di ottobre e dalla delibera del 3 novembre presa dal Consiglio comunale presieduto da Giovanni Bettolini, prende le mosse la storia secolare dei Pompieri di Chiari.
La mostra
Documenti e testimonianze saranno messi in mostra dal 27 al 30 novembre nelle sale del Museo della città. «Alle origini del Corpo dei Vigili del fuoco di Chiari» è il titolo della rassegna, perché le vicende ricostruite si fermano proprio al Regio decreto del 1939, quando i Pompieri smisero di essere alle dipendenze dei Comuni e passarono sotto il controllo dello Stato appunto come Vigili del fuoco. Non furono facili i primi tempi della squadra cui venne affidata «l’estinzione degli incendi».
Il Comune di Chiari aveva, almeno nelle dichiarazioni, le migliori intenzioni e subito si mise a cercare una pompa meccanica che fosse adeguata… Tra le carte che verranno esposte ci sono bellissimi esemplari di depliants dell’epoca, giunti da mezza Europa. Ma i bilanci erano risicati, non era concesso alcun ricorso al debito, quindi la cosa andò per le lunghe. Tanto che la penna avvelenata di mons. Giovanni Battista Rota, nel novembre 1859, annotava sul suo diario che il Comune «sperperava denaro» ma non acquistava la pompa di cui ci sarebbe stato tanto bisogno. A offrire l’occasione dello sfogo un tremendo incendio scoppiato nella cascina Maffoni, dietro la chiesetta della Trinità, arginato dall’intervento dei soldati piemontesi.
Solo nel 1867 finalmente il Comune acquistò ben due pompe, perché le trovò a buon mercato e di seconda mano, dal conte Girolamo Cavalli. Tuttavia una squadra di pompieri era attiva da tempo e usava i mezzi che aveva. Con le pompe nuove, nel 1881, il Comune assumeva undici pompieri e li avviava ad un corso di formazione, dopo aver predisposto il regolamento che ad organico pieno, prevedeva un capo, due vice, nove pompieri e un macchinista. Sindaco di allora era Francesco Mazzotti Biancinelli, padre del Ludovico che costruirà la Villa e nonno del Franco che inventerà la Mille Miglia. Per dire...
Sedi e sirene
La prima sede era in viale Bonatelli, ai margini del centro storico, e poi in fondo a via Portafora, quindi nelle adiacenze dell’Ospedale vecchio, prima di insediare la caserma nella Rocca con tanto di sirena che per decenni ha richiamato i volontari all’impegno. E una schiera di sfaccendati curiosi che li inseguivano... Emblematico un articolo di Mario Angeli sul notiziario parrocchiale che narra quel che accadeva al suono della sirena e lo scambiarsi rapido della notizia, che ad ogni passaggio s’ingrossava: brucia una riva a Coccaglio, brucia un fienile a Coccaglio, ha preso fuoco una cascina a Coccaglio… brucia Coccaglio!
Difficili i primi tempi e difficile ricostruirli, come può testimoniare Giuseppe Ferrari, decano dei pompieri di un tempo, che da anni sta vagando tra le antiche e sudate carte. Roberta Gallotti, preziosa curatrice degli archivi clarensi, lo ricorda quando salì per la prima volta nelle sale del vecchio Comune, dove stanno i documenti storici, in timida ricerca.
E racconta come questa scintilla iniziale sia diventata fiamma viva di passione per una storia che ora viene esposta al pubblico. Ad aiutare Ferrari nell’impresa, altri appassionati ricercatori, quali Mino Facchetti e Francesco Zeziola. Così l’iniziativa è entrata nell’attività del gruppo di ricerca Clio, impegnato nello studio e la valorizzazione della storia locale, e nel più ampio percorso di divulgazione culturale dei Quaderni clarensi, progetto con un proprio sito web dedicato alla condivisione delle fonti e della memoria del territorio. Determinante il sostegno degli Amici dei Vigili del fuoco, l’associazione che a Chiari affianca i volontari della caserma attuale, a servizio in ben undici Comuni dell’Ovest bresciano.
Il nucleo centrale dell’allestimento è costituito da una selezione di documenti provenienti dall’archivio storico del Comune di Chiari. Il percorso espositivo guiderà i visitatori dalle origini del Corpo dei civici pompieri fino alla nascita del moderno Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. A completare il racconto sarà una sezione dedicata alla rassegna-stampa storica. Tra i ritagli di giornale – il Giornale di Brescia spicca in più occasioni – si coglie quanto sia diventato complesso e vasto l’aiuto attualmente richiesto ai volontari.
Radunare lo sciame delle api o delle vespe, liberare il gatto rimasto prigioniero, rincorrere un pappagallo in fuga, ma anche intervenire per allagamenti e disastri dovuti al maltempo, accorrere a spegnere le banconote incendiate dall’assalto dei banditi al bancomat, circoscrivere le fiamme che stanno divorando allevamenti o capannoni. E infine, troppe volte, accorrere ad estrarre dalle lamiere le vittime degli incidenti stradali. Accanto alle testimonianze d’archivio, infine, l’esposizione proporrà una collezione di modellini storici di mezzi dei Vigili del Fuoco, concessi da collezionisti privati.