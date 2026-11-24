Era stato ferito da una motocicletta il 16 novembre, lungo la Sp116, nel territorio di Gavardo: le sue condizioni non erano apparse critiche, ma si sono poi aggravate. E questa mattina Alfredo Bignotti, 80 anni, è deceduto dopo otto giorni di ricovero.
L’incidente
Secondo una prima ricostruzione, Bignotti, di casa proprio a Gavardo, era stato urtato da una motocicletta e le sue condizioni in quegli istanti non erano apparse particolarmente gravi, tanto che l’80enne era stato trasportato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia a bordo dell’ambulanza del Van di Nuvolento. Il quadro clinico si è però aggravato nel corso del ricovero, fino al tragico epilogo di questa mattina.
Resta al vaglio degli agenti della Polizia Locale della Valle Sabbia, intervenuti sul posto per i rilievi, l’esatta dinamica dell’incidente, mentre spetterà all’Autorità Giudiziaria valutare eventuali risvolti penali alla luce del decesso dell’80enne.
I funerali
Bignotti lascia la moglie Caterina, il figlio Mauro e l’adorata nipote Maria. La salma è già stata restituita ai familiari, che hanno allestito la camera ardente alla Casa Funeraria Domus Aurora, in via Vaglia 4, e organizzato le esequie, che si terranno nella parrocchiale di Gavardo giovedì 26 novembre alle 15.15.