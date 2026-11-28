Brescia non ha più un campo da baseball, però va in giro per il mondo a divulgare questo sport tra i non vedenti. È l’ennesimo capitolo di una incredibile storia che vede coinvolta da anni in prima fila Barbara Menoni, 49 anni, una delle più forti giocatrici italiane della specialità. Nella nostra città ha vinto due scudetti e il primo, conquistato nel 2020, ha una storia particolare. Centralinista in ospedale ai tempi del Covid, Barbara era un punto di riferimento costante per le tante persone che telefonavano per avere notizie dei loro cari, ricoverati durante l’emergenza. «La notte – ricorda – non dormivo ricordando le continue richieste di aiuto. Così dedicammo il titolo alle tante vittime del Coronavirus».
Raccontare la specialità
Menoni presto è diventata anche una divulgatrice della specialità, che si gioca con palline dotate di sonagli, non prevede la fase di lancio e contempla l’aiuto di guide che segnalano la loro presenza tra le basi col battito di racchette. Fra di loro ci sono spesso pure i tre figli di Menoni. Barbara è un gran difensore, la più forte del campionato tanto che da due anni viene premiata come mvp del suo ruolo. Ma quando si parla dell’impianto di gioco va all’attacco, spalleggiata dai praticanti normovedenti del Brescia baseball: «Da anni – sospira – lottiamo contro i mulini a vento, ci sono solo promesse».
In Madagascar
All’estero Barbara ha trovato le porte aperte e dopo aver fatto conoscere lo sport in Inghilterra e poi in Pakistan, è reduce da una trasferta in Madagascar condotta assieme a Usman Muhammad, allenatore della Leonessa portata al tricolore nel 2025, e a Paolo Lizziero, da anni punto fermo della squadra.
Con loro c’erano giocatori, allenatori e dirigenti dei Thurpos Cagliari, avversari in campo, uniti fuori per una nobile iniziativa, incoraggiata dal missionario laico Robert Alghisi, originario come Menoni di Manerbio, da tempo attivo ad Antsirabe in scuole per ciechi. Le prime lezioni sono state impartite da remoto da Lorenzo Vinassa De Regny, uno dei padri di questo sport, in costante contatto con un insegnante locale.
Intanto con un container era stato mandato il materiale da gioco indispensabile, persino la base sonora che aiuta i non vedenti a orientarsi durante il gioco. «C’era però bisogno – spiega Barbara – di un contatto diretto, lo chiedevano da anni. E lo scorso mese abbiamo organizzato la spedizione».
Gli ostacoli
Non sono state rose e fiori, dall’arrivo. «Il trasferimento dall’aeroporto alla missione – ricorda Barbara – è stato con un van a velocità folle e senza soste. Una carovana occidentale nel cuore della notte era l’obiettivo ideale per agguati e rapimenti». Desolante il contesto sociale. «Il Madagascar è uno dei Paesi più poveri al mondo e la situazione è ancora più difficile per i non vedenti. Tanti non venivano ad allenarsi di pomeriggio perché dovevano cercarsi da mangiare. Allora li abbiamo aiutati noi per garantire il massimo di presenze»
Il campo da gioco? Ricavato ai bordi di una discarica e come tale utilizzata dalla popolazione anche durante gli allenamenti. Ma pur in condizioni igieniche e ambientali estreme, la comitiva italiana ha fatto il miracolo di appassionare tanti giovani. Applicando dal vivo quanto avevano appreso solo con un tutorial, gli atleti del posto hanno potuto disputare tra di loro una vera partita grazie anche alla presenza dell’arbitro Bianca Casiraghi, venuta a spiegare le regole.
Era anche prevista per l’ultimo giorno un match col nostro gruppo, una sorta di Madagascar-Italia mai giocato prima, ma un violento acquazzone lo ha impedito. «E allora ci hanno chiesto di tornare – sorride Barbara – per poterci finalmente sfidare».
L’esperienza
Menoni e gli altri partecipanti sono rientrati umanamente trasformati. «Questa trasferta ci ha segnati. In una scuola elementare ci hanno chiesto caramelle, perché non le vedono mai. Un’esperienza che suggerirei a tanti giovani di casa nostra, rafforzerebbe il loro carattere rendendoli consapevoli di quanto siano fortunati».
Intanto Barbara è pronta a una nuova sfida, rimettersi in discussione lontano da casa. «Ho accettato l’offerta dei Viking di Malnate». Non sappiamo immaginarcela avversaria della Leonessa... «E non lo sarò mai – assicura –, qui sono cresciuta sportivamente e il legame non si spezzerà».