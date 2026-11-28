La velocità deve attendere. Nel weekend nordamericano della Coppa del Mondo di sci ci si attendeva l’incognita meteo nel Vermont, invece è il Colorado a «tradire» i velocisti: salta per maltempo il superG di Copper Mountain, Giovanni Franzoni e gli altri uomini-jet azzurri dovranno quindi attendere il prossimo fine settimana lunghissimo di Beaver Creek per cimentarsi tra discesa e supergigante.
Condizioni difficili
Il primo stagionale, quello previsto per ieri a Copper Mountain, è stato dapprima posticipato di trequarti d’ora e poi cancellato per le avverse condizioni meteo e della pista, dopo l’accumulo di circa 20 centimetri di neve fresca nella notte precedente. Gli addetti al tracciato si sono messi al lavoro, la giuria si è riunita intorno alle 19.30 italiane per decidere il da farsi.
Ma gli uomini della Fis, dopo aver riprogrammato il via alle 20.30, hanno poco dopo preso la decisione di cancellare la gara. La federazione internazionale fisserà nei prossimi giorni la data del recupero, ma è probabile che la Val Gardena avanzi la propria candidatura allungando di un giorno il fine settimana sulla Saslong come fatto l’anno scorso, con l’aggiunta del superG del venerdì che regalò a Franzoni il primo podio in carriera.
Gigante
Il polivalente gardesano è quindi rimasto a guardare ieri come tutti i suoi rivali, ma a differenza dei velocisti puri domani potrà già tornare in pista nel secondo gigante stagionale dopo quello di Soelden di un mese fa. L’obiettivo è mostrare ancora i progressi già visti sul Rettenbach, quando staccò il 19° tempo a metà gara prima di uscire nella manche decisiva. Poi ci si sposterà a Beaver Creek su una pista a lui congeniale per incamerare i primi risultati nella velocità, considerando che la prossima settimana sono in programma due discese e un superG, oltre ad un altro slalom gigante prima di fare ritorno in Europa.
Gigante donne
A Killington, nel Vermont, si è invece disputato il gigante femminile, vinto dalla 26enne neozelandese Alice Robinson, all’ottavo successo in carriera. Dietro di lei la campionessa Usa Mikaela Shiffrin e l’altra americana Paula Moltzan. Miglior azzurra la valdostana Sophie Mathiou, che, partendo per prima nella manche decisiva, ha sfruttato molto bene le condizioni della pista e ha recuperato piazzandosi ottava, miglior risultato in carriera. Per l’Italia in classifica ci sono poi Lara Della Mea (11ª ), Marta Bassino (16ª), Asja Zenere (17ª) e Sofia Goggia, 22ª sulla pista dove dieci anni fa conquistò il primo podio in carriera.