Da adesso si fa sul serio. La prima Coppa del Mondo «da grande» per Giovanni Franzoni è iniziata formalmente un mese con il gigante di Sölden (uscita nella seconda manche), ma il vero via dopo l’opening austriaco è fissato per quest’oggi a Copper Mountain.
Per due motivi: d’ora in poi non ci sarà più sosta e in Colorado inizia la stagione della velocità con un’abbuffata tra Copper e Beaver Creek (quattro gare, equamente divise, oltre a due giganti). E per uno che nell’annata passata ha vinto sia in superG che in discesa e ha conquistato cinque podi complessivi oltre all’argento olimpico della libera, questa campagna d’America ha tutta l’impressione di essere una prima verifica sul livello di competitività raggiunto.
Il programma prevede che si parta quest’oggi con un supergigante (ore 19.45 italiane, diretta tv su RaiSport anche sul portale RaiPlay ed Eurosport tramite le piattaforme streaming Dazn, Discovery+ ed Hbo Max) seguito domani da uno slalom gigante (prima manche alle 18 e seconda alle 21).
Precedente
Nell’unica presenza ufficiale nella velocità a Copper Moutain, un anno fa, Giovanni Franzoni colse un tredicesimo posto a 91 centesimi da Marco Odermatt che tutto sommato colse come un buon viatico. Aveva ragione, considerando come si è poi dipanata la stagione nei mesi seguenti.
Oggi evidentemente si presenta al via con uno status completamente differente e non inserirlo negli aspiranti al podio appare un delitto. A maggior ragione perché è la prima gara veloce della Coppa del Mondo 2026/27. Marco Odermatt ha avuto problemi in estate (eppure è stato terzo in gigante a Sölden) e guida lo squadrone svizzero col tricampione olimpico Franjo Von Allmen. Tra gli azzurri Dominik Paris è carico per l’ultima stagione della carriera, Guglielmo Bosca ha il buon ricordo dell’ottavo posto del 2025, gli altri saranno Mattia Casse, Christof Innerhofer, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni e Max Perathoner. E poi c’è curiosità intorno a Cyprien Sarrazin, al ritorno in pista a quasi due anni dall’incidente di Bormio in cui rischiò la vita.
Sensazioni
Tornando a Franzoni, dopo il gigante sul Rettenbach un mese fa raccontò di come era soddisfatto dell’approccio avuto, perché per la prima volta aveva dovuto fare i conti con l’ansia e l’attesa che tutto l’ambiente ripone su di lui.
«Iniziamo la stagione della velocità - scrive Franzoni sui social - e anche qui devo sempre ricordarmi perché faccio questo, godermi ogni momento a prescindere da quello che accade. Si parte».
Copper Mountain è un altro passaggio fondamentale, perché un giusto approccio anche nella velocità consentirebbe di prendere l’abbrivio giusto per il clou della stagione. In questi giorni di preparazione in Colorado ci sono stati anche momenti di svago, come la partita di Nba vista a Denver e la festa del Ringraziamento con i compagni con tanto di tacchino al forno condiviso con i compagni.
Momenti di serenità da portare in pista. Oggi superG, domani gigante a Copper Mountain. Poi il trasferimento a Beaver Creek per le prove, le due discese (giovedì 3 e venerdì 4 dicembre), un altro supergigante (sabato 5) e un gigante (domenica 6) prima di fare ritorno in Europa. Come si diceva, si inizia a fare sul serio. Anche su Giovanni Franzoni l’ha sempre fatto. Solo che da un annetto a questa parte ha anche imparato come si fa a stare sul podio e sotto le luci dei riflettori. Nella campagna d’America si traccia la rotta per la strada dei sogni.