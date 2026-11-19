Da un lato c’è il gesto tecnico, la velocità, l’estremo. Dall’altro la sicurezza. Due facce della stessa medaglia che non sempre vanno d’accordo quando si parla di sci alpino: lo dice il sentimento popolare visto il numero crescente di infortuni che hanno colpito sciatori – anche d’élite – di Coppa del Mondo, lo certifica anche un recente report della Fis.
Dati
Nelle statistiche della Federazione internazionale relative alla stagione olimpica 2025/2026, si evince come dalle liste siano 301 gli atleti con lo status di «infortunato» per 627 diagnosi complessive (rientrano in questa casistica chi subisce un crac in due diverse parti del corpo), il che significa che il 53% degli episodi abbia generato più di un problema. Le donne sono maggiormente soggette degli uomini (52,2% contro 47,8%) con il grande incubo chiamato ginocchio, che rappresenta il 71,1% degli infortuni, a larghissima maggioranza acuti (78,4%) con l’interessamento dei legamenti che la fa da padrone (58,1%).
Voce critica
«È da quando facevo l’allenatore che mi preoccupo della salute dei ragazzi – dice Ivano Edalini, slalomista bresciano, una vittoria in Coppa del Mondo nel 1986 – e bisognava pensarci 40 anni fa, non ora. Si vedeva già con le prime sciancrature che cadevi da una parte e andavi dall’altra. Bisogna in primis ridurre la velocità, ma la Fis ha sottostimato la questione».
Altre statistiche evidenziano come la metà dei casi avviene durante gli allenamenti (50,2%, di questi l’82,9% in simulazioni tra pali o porte) e il 38,8% in gara, pochi però in Coppa del Mondo; il 65,9% nel periodo invernale (da dicembre a marzo) e il 23,2% nel pre-stagione (è il caso della gardesana Marta Rossetti in Val Senales nell’ottobre 2025).
«La Formula 1 ha affrontato la questione quando ci sono stati morti – dice ancora Edalini – non so perché in Fis non se ne discute, nemmeno tra gli ex atleti. Vincerà sempre il migliore, non serve arrivare al limite. Io non riesco a rivedere cadute tipo quella di Sarrazin a Bormio di due anni fa, o quando a Paris si sgancia l’attacco in curva a 140 all’ora. Ma il problema è anche tra i ragazzini, perché sono atleti non ancora formati del tutto fisicamente e non possono sopportare certi carichi».
Contromosse
I passi in avanti sull’attrezzatura servono, perché nel 96,2% dei casi gli atleti indossavano il paraschiena, nel 76,1 indumenti anti-taglio e nel 23,7 l’airbag obbligatorio per la velocità.
Sempre i dati dicono come le discipline tecniche siano quelle maggiormente coinvolte, con il 48% in gigante e il 21,9% in slalom e il restante 30% per due terzi inghiottito dalla discesa libera. Non è un caso che con questi sci il 75,5 % degli incidenti accada in curva.
«Del resto – chiude Edalini – i nuovi sci sono costruiti per questo. Una volta si andava di traverso, ora il segreto è fa correre in curva. Ma i carichi sono altissimi e la velocità è raddoppiata. Quando correvo io in Val Badia la manche era meno angolata, partiva più in basso ed era da 1’20’’, ora 7-8 secondi di meno. E sulla Stelvio in discesa hanno ridotto di 10’’ la prestazione in pochi anni. Ci sono tante cose da fare, anche a costo zero, basta ragionare su materiali e tracciature più consone all’uomo. La cosa grave è che non si fa formazione e ricerca da anni».