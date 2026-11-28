È stata una stagione da Oscar per Christian Scaroni, il ciclista di Botticino che si è meritato al termine dell’annata 2026 il premio messo in palio dalla rivista nazionale online Tuttobici come miglior atleta azzurro. Largamente miglior atleta azzurro dal momento che il bresciano portacolori del team Xds Astana ha totalizzato oltre 1.500 punti che lo hanno portato nella top ten del ciclismo mondiale all’ottavo posto alle spalle dei mostri sacri quali Pogacar, Vingegaard, Evenepoel e pochi altri.
Punti frutto soprattutto della sua costanza di rendimento, sempre presente con i migliori e la ciliegina del terzo posto all’Europeo. Di gran lunga la sua migliore stagione dal 2019, quando è passato pro con il team devo della francese Groupama e poi alla Gazprom, esperienza bruscamente interrotta dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.
Un premio alla costanza
Certo, parlando di Oscar, non è stata la sua migliore interpretazione in assoluto perché si aspettava qualche acuto in più. «Sono partito alla grande a gennaio e febbraio con delle vittorie e la conquista del Tour dell’Oman (tappa e generale) – racconta il bresciano a margine della premiazione avvenuta ieri sera in una serata di gala all’Hotel Principe di Savoia a Milano – poi ero arrivato al Giro convinto di poter ambire a bissare la tappa dello scorso anno e anche qualcosa in più come indossare almeno per un giorno la maglia rosa. Invece dinamiche di squadra e poi una brutta bronchite mi hanno costretto al ritiro. Nella seconda parte ho puntato sul Mondiale e soprattutto avevo l’Europeo nel mirino. Ho colto tanti piazzamenti nelle gare di un giorno e sicuramente questo premio lo devo alla mia costanza, competitivo da gennaio a ottobre, chiudendo anche il Lombardia nella top ten. Tuttavia mi piace credere che il miglior premio debba ancora arrivare».
Sappiamo come sono fatti i corridori, passata una stagione già si pensa alla prossima. «Le vacanze sono in pratica già finite - rivela Scaroni - fra pochi giorni partiremo per il ritiro per programmare la nuova stagione».
A questo proposito, dal momento che è di fatto un capitano in Astana, avrà voce in capitolo per definire un suo programma. «Mi piacerebbe correre il Tour, non l’ho mai affrontato perché avevo problemi nella gestione del caldo. Tuttavia nel 2027 il Mondiale si corre in Alta Savoia, sarà bello tosto ma ritorna a corrersi in agosto, troppo ravvicinato rispetto alla fine del Tour. Quindi preferisco puntare sulle Classiche delle Ardenne (Freccia, Liegi) in preparazione del Giro d’Italia».
Scaroni è il secondo pro bresciano nella storia a vincere l’Oscar Tuttobici (nel 2021 toccò a Sonny Colbrelli), ma nel ciclismo giovanile i bresciani sono spesso protagonisti.
La giovane Emma
È il caso quest’anno dell’Allieva Emma Cocca, villanovese della Brixia Club Flandres Love Fiorenzo Magni di Molinetto di Mazzano. Per lei una stagione straordinaria con vittorie su strada (una ventina) compreso la classifica finale del Trofeo Rosa, ma anche su pista dopo che a inizio stagione si era cimentata pure nel ciclocross. E l’emozione di vincere questo premio che la fa entrare nella storia del ciclismo italiano femminile.