Brescia, parlano Zacchi e Frigerio: «Orgogliosi di questa maglia»

Presentazione ufficiale di Gioele Zacchi e Marco Frigerio questa mattina nella sala riunione di Security Trust, main sponsor di maglia dei portieri del Brescia. Portiere e centrocampista, già protagonisti in campionato, sono per la prima volta davanti ai taccuini bresciani.
Gioele Zacchi
«Mi sono sentito voluto e desiderato. E ringrazio tutti i miei compagni per l’accoglienza e per la fiducia. Brescia è una piazza storica, indossare questa maglia è una grande responsabilità. Già 4 clean sheet in 6 partite? Non nego che per un portiere è importante, ma è un valore aggiunto per tutta la squadra.
Le gerarchie con Gori? C’è un gruppo sano, la competizione interna fa bene. Quando tornerà non so chi giocherà, ma chi lo farà sarà di certo all’altezza. E poi, per lui parla da sola la sua carriera. Mi sto abituando giocoforza a giocare con la mascherina, ma è fatta bene e mi consente un’ottima visione periferica. Dite che la parata a Crema è stata la mia più bella? Concordo, è stata una delle più difficili mai fatte perché la palla correva veloce e c’erano molte gambe davanti. Come abbiamo vissuto i giorni prima dell’Alcione con qualche critica di troppo? Con tranquillità, e questa è stata la nostra forza per poi fare la partita che abbiamo fatto. E lo deve essere fino alla fine».
Marco Frigerio
«Quando c’è stata la possibilità di venire qui, ho spinto io per venirci. Per Brescia, mai avuto dubbi. Certo, sapevo che avrei trovato molta concorrenza nel reparto dove ci sono compagni validissimi: il mio compito sarà quello di dare il massimo quando chiamato in causa e provare a metter in difficoltà il mister nelle scelte iniziali. Questo è un gruppo unito che ha ben chiaro l’obiettivo: la partita con l’Alcione ha dimostrato davvero chi siamo. La mia posizione naturale? Nasco mezala di destra, ma mi sono abituato a ricoprire tutti i ruoli del centrocmapo. Credo che una delle mie qualità migliori stia proprio in questa duttilità. Quando giocavo nelle Giovanili del Milan, osservavo Tonali e cercavo di attingere da lui più che potevo. Il mio nuovo (s’è tagliato i capelli corti) look? Non mi ha ancora visto nessuno - ride -. Sarò la terza volta che li taglio in tutta la mia carriera…».