Brescia: possibile il ritorno di Mallamo, offerta del Modena per Crespi

Tanta carne al fuoco, nulla di così vicino al fine cottura: ma qualcosa a buon punto c’è. Il mercato del Brescia, dentro un mercato generale ancora inchiodato, è ancora lontano dal decollo definitivo però questa, ad esempio, può già essere la settimana in cui si capirà se Alessandro Mallamo effettivamente tornerà in biancazzurro dal Südtirol.
Situazione
La trattativa è nel vivo: nei prossimi giorni ci sarà un passaggio con l’agente del giocatore, Tullio Tinti, poi un’ulteriore verifica col club altoatesino col quale le distanze non sono abissali. Tanto che regna la fiducia con l’obiettivo eventualmente di avere Mallamo a disposizione già dal primo giorno di lavoro, ovvero da domenica 19.
E questo sarà un primo punto fermo in una fase in cui il budget stagionale è appena stato stabilito e sarà «in linea con quello della passata stagione» come ha detto il presidente dell’Union Giuseppe Pasini.
Il ragionamento sulla conferma della cifra è in relazione al mantenimento di un certo rigore e filone nelle spese per le quali c’è disponibilità, ma senza che diventino pazze. Il tutto poi rapportato a un girone nel quale non sono previste altre corazzate. Al di là di movimenti dietro le quinte da parte di chi avrebbe interesse a finire nel girone A, come lo Spezia, alla fine la Lega Pro pare intenzionata a mantenere il ferreo criterio geografico. Anche se, come sempre, non si sa mai e la guardia va tenuta alta.
Possibili uscite
Sia come sia, un modo per alzare ulteriormente il budget (l’anno scorso fu di 5.600.000 euro comprese le spese per lo staff) esiste ed è quello di sfoltire i ranghi operando in uscita, compiendo quindi scelte molto precise. Si è deciso di monetizzare su Filippo Vesentini sul quale, a soldi, ci sono sia Mantova e Catanzaro oltre all’Entella. Interessi dalla B anche per i giovani di rientro Sina e Franzolini. Sulla lista dei partenti anche De Francesco, Di Molfetta, Vido, Cisco, Fogliata: ma è ancora presto per far scaldare delle piste.
La mossa
Semmai, attenzione: un’offerta vera è arrivata dalla serie B per Valerio Crespi. Il Brescia resta fermo sulla sua idea di non cederlo e di tenere alto il muro e già a suo tempo il giocatore e il suo entourage sono stati avvertiti. Ma quella del Modena è presumibilmente solo la prima di altre proposte che arriveranno più in lá nel tempo, magari negli ultimi giorni della sessione di mercato quando si innescano i cosiddetti valzer delle punte.
A proposito di incedibili: nulla di concreto a livello di offerte, ma sondaggi dalla B ce ne sono stati anche per Mercati: nei prossimi giorni il diesse Ferretti si vedrá con l’agente del giocatore per fare un po’ il punto e ribadire comunque che il centrocampista è al centro del progetto dell’Union che verrá. Tempo anche di qualche rinnovo: a breve dovrebbe essere siglata un’intesa con Vincent De Maria per un «1+1». In entrata: si cerca di stringere per l’elemento di fascia destra e un trequartista di sinistra.