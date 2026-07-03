Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza

L’estate è fatta di partenze, giornate più lente e piccoli riti da portare con sé. Cambiano i panorami, ma non il piacere di restare aggiornati su ciò che succede a Brescia, in Italia e nel mondo. Per accompagnarti ovunque c’è GdB Replica + Tablet: l'offerta che unisce l’edizione digitale del Giornale di Brescia e un tablet Samsung Galaxy oppure Apple iPad, per avere sempre con te tutto ciò che ti serve, anche in vacanza.
- Cosa comprende l’offerta
- I vantaggi del noleggio
- Come attivare l’abbonamento
- Hai già un tuo dispositivo?
Cosa comprende l’offerta
Con GdB Replica + Tablet hai sempre a disposizione l'edizione digitale del Giornale di Brescia e un Samsung Galaxy tab A11 WiFi 128GB oppure un Apple iPad 11" WiFi 128GB in comodato d'uso. Così puoi leggere il quotidiano ovunque ti trovi: in montagna, in camper, in aeroporto o sotto l’ombrellone.
Il tablet incluso rende l’esperienza ancora più completa: puoi rimanere aggiornato sulle ultime notizie, organizzare la prossima tappa del viaggio, cercare un ristorante o prenotare un’escursione, intrattenere i più piccoli durante gli spostamenti e molto altro ancora.
I vantaggi della formula a noleggio
La formula è pensata per offrire semplicità e tranquillità. Il tablet è fornito in comodato d'uso e, se si rompe o diventa obsoleto, viene sostituito. È inoltre prevista una copertura assicurativa in caso di danni accidentali o furto.
Il canone mensile è fisso, senza spese impreviste, e dopo i primi 12 mesi è possibile disdire l'abbonamento in qualsiasi momento.
Come attivare l'abbonamento
Sottoscrivere GdB Replica + Tablet è semplice: basta visitare lo shop del Giornale di Brescia, accedere alla sezione «Digital Replica», cliccare su «Replica + Tablet», scegliere il dispositivo preferito tra Samsung Galaxy e Apple iPad e completare l'acquisto in pochi passaggi.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l'Ufficio Abbonamenti al numero 030.3790777 oppure scrivere a abbonati@giornaledibrescia.it.
Hai già un tuo dispositivo?
Con la Summer Card leggi l’edizione digitale del GdB a soli 5,99 euro per 1 settimana.
Quest'estate cambia panorama, non le tue abitudini. Il Giornale di Brescia parte con te.