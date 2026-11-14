Balestrero ci crede, Marras è l’uomo dei guizzi: le pagelle del Brescia

L’Union Brescia raccoglie un’altra vittoria nel finale, che stavolta vale il momentaneo aggancio in vetta al Cittadella. Finisce 2-1 per i biancazzurri a Zanica: a firmare il gol decisivo, al 90’, è il capitano Balestrero. Di seguito le pagelle della sfida con l’Albinoleffe.
7 – Stefano Gori
Se l’AlbinoLeffe non la sblocca nel primo quarto d’ora, i meriti sono condivisi. Tra i controlli un po’ pasticciati di Sali e la sua reattività. È il primo a gettare le basi per la festa finale.
7.5 – Davide Balestrero
Brutto inizio, in imbarazzo di fronte alle folate dell’AlbinoLeffe. Ma quanto a volontà è un esempio: Michielin compie un miracolo su una sua girata all’87’, la zampata che vale il raddoppio è apparecchiata dal disastro di Agostinelli, ma bisogna crederci. E lui lo fa più di tutti.
6 – Luigi Silvestri
In quelle condizioni è quasi un miracolo abbia retto mezz’ora. Il colpo di grazia glielo dà la capocciata di Faggi, ma già in precedenza aveva dato segnali di sofferenza per il solito problema al fianco. Si vede che è in difficoltà, quando può se la cava con l’esperienza. Dal 33’ pt Brayan Boci (6): Faggi ha un’altra gamba, lui è costretto a stenderlo per arginarlo. Da quella punizione scaturisce l’1-1 di Mandelli. Ordinato nelle altre situazioni.
7 – Alberto Rizzo
Ottava vittoria su nove da titolare. L’altra è un pareggio. I numeri non mentono, le sue prestazioni nemmeno. Parte braccetto e chiude da centrale, sempre composto. L’unica sbavatura è su Faggi, nell’azione che porta all’ammonizione di Boci. Ma il suo è un altro pomeriggio di spessore.
6.5 – Tiago Casasola
La rotondità degli attacchi del Brescia dipende anche dalla sua gamba, che a Zanica è particolarmente sciolta. Una spina che resta conficcata nel fianco della difesa bergamasca dall’inizio alla fine.
6 – Alessandro Mercati
C’è sempre quella frenesia di fondo che sporca le sue giocate. Nel primo tempo arpiona un buon pallone sulla trequarti dell’AlbinoLeffe, poi dosa malissimo il filtrante per Rizzo Pinna. È un episodio che inquadra la sua partita. Però è il solito generoso, finché resta in campo. Dal 12’ st Marco Frigerio (6): lettura corretta di Corini, perché la sua fisicità contribuisce a ricacciare all’indietro la squadra di Zaffaroni.
5.5 – Alessandro Mallamo
Per posizionamento geografico, toccherebbe a lui uscire forte su Mandelli prima che calci. Lo fa con un piccolo scarto temporale che spalanca la finestra per il tiro all’avversario. Dal 35’ st Alessandro Lamesta (6): ingresso di voglia ed energia. Serve un pallone succulento a Spagnoli, che calcia fuori.
6.5 – Vincent De Maria
Entra nella dinamica dell’1-0 con lo scambio dalla bandierina con Rizzo Pinna. Quando attacca sulla sinistra è sempre pericoloso, scheggia pure il legno con un tiro-cross che per centimetri non beffa Michielin.
7 – Manuel Marras
Era mancato per i guizzi e l’imprevedibilità che mette al servizio della squadra, proprio come nella giocata del gol. Il Brescia ne ha due così: lui e Rizzo Pinna, che non a caso fabbrica l’assist. Lo schema è studiato a tavolino, ma per eseguirlo in quel modo serve tanta qualità.
6 – Andrea Rizzo Pinna
Scambio rapido con De Maria e palla calibrata alla perfezione per Marras. Il suo contributo, concretamente, si esaurisce qui. Ha avuto una settimana tormentata a causa della febbre e in campo si percepisce. Dal 35’ st Salouma Coulibaly (6): bene l’atteggiamento, gli manca il tempo per combinare qualcosa in più.
5.5 – Jacopo Pellegrini
Dà sempre l’impressione di patire la fisicità dei tre centraloni dell’AlbinoLeffe, anche se nel primo tempo ha comunque due palle gol: sulla prima è sfortunato, perché il suo destro esce di poco, sulla seconda ha più responsabilità lui, perché spedisce la sua volée sulla sagoma di Michielin. Dal 12’ st Alberto Spagnoli (6.5): tanta volontà, come quella che impiega per difendere palla prima del gol di Balestrero.