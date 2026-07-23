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Brescia, intervento riuscito per Gori: stop di circa due mesi

Il portiere si era infortunato a un dito nel primo giorno di ritiro a Piamborno: oggi l’operazione
Il sorriso di Gori dopo l'operazione - Union Brescia
Il sorriso di Gori dopo l'operazione - Union Brescia

Intervento perfettamente riuscito per Stefano Gori, operato alla prima falange del quinto dito della mano destra dopo la frattura rimediata nel primo giorno di ritiro. 

«Ci sono piccoli intoppi che fanno parte del percorso. Ora testa al lavoro e al recupero. Ci vediamo presto, più carico di prima», aveva scritto nei giorni scorsi sui social il portiere del Brescia.

Per lui si profila uno stop di circa due mesi. Non si esclude, alla luce di queste tempistiche, un intervento sul mercato del club biancazzurro.

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