Brescia-Ospitaletto, Corini annuncia: «Spagnoli si è fermato ancora»

Il derby è alle porte e in casa Brescia, non che sia una novità, la situazione è molto critica: «Ci è capitata una settimana ancora più difficile delle precedenti», annuncia Corini. Che al solito si dedica alla contabilità di chi c’è, o di chi c’è soltanto a metà: «Stamattina Spagnoli si è fermato per un risentimento, speriamo non sia nulla di grave. Valente è rientrato oggi, e come lui Cisco, dopo tre giorni di febbre. Boci, fortunatamente, ha saltato un solo allenamento».

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Il momento e le parole di Pasini

Loading video... La telefonata di Giuseppe Pasini a Parole di calcio

In settimana Pasini ha rivolto un appello all’unità a tutto l’ambiente. Corini lo sottoscrive («avevo detto qualcosa di simile nelle settimane scorse»), assicura di avere «un buon rapporto con la società, ci siamo confrontati sul momento», capisce «l’arrabbiatura dei tifosi dopo un pareggio con la Triestina».

Conta reagire, e con l’Alcione – secondo il tecnico – è accaduto: «C’è grande unità d’intenti: otto mesi fa il Brescia stava per sparire, e si è rialzato. Ricordiamoci chi siamo. Valutazioni più approfondite potranno essere fatte dopo i play off. La frustrazione in questo momento è legata al dover fare i conti con così tante assenze, che mi impediscono di sfruttare tutto il potenziale della rosa».

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L’avversaria e le scelte

Corini ribadisce un concetto: «Le difficoltà mi stimolano, perché se reggi l’urto ne esci ancora più forte: voglio lanciare un segnale di positività». Domani c’è uno scoglio bello grosso da superare, perché l’Ospitaletto «sta bene, ha battuto la squadra più in forma del girone (il Trento, ndr). Per loro sarà una giornata speciale, ma noi vogliamo far capire che da Brescia è difficile passare».

Il rebus attacco permane. Valente recupera, ma partirà dalla panchina. E come lui Maistrello. Difficile scucire qualche indicazione al tecnico: «Non entro nel merito delle scelte, anche se so già quale undici schierare domani». Due le ipotesi: un paio di giocatori tra le linee a supporto di Cazzadori, o Balestrero seconda punta. «L’Ospitaletto è bravissimo in transizione, hanno grande facilità di corsa, e di conseguenza farò giocare chi mi dà più garanzie sul piano atletico. Chi ne ha giocate di più nell’ultimo periodo, di fatto».