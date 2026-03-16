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Pasini: «Troppa negatività attorno al Brescia, tifosi e stampa aiutino»

Luca Chiarini
Il presidente a «Parole di calcio», su Teletutto: «Accettiamo i fischi dei tifosi, ma abbiamo bisogno che ci accompagnino. Con Cellino accordo per la “V”, ma non ancora per Torbole». Intanto il Vicenza festeggia la B
Giuseppe Pasini, presidente dell'Union Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Giuseppe Pasini, presidente dell'Union Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
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Giuseppe Pasini respira «troppa negatività» attorno al suo Brescia e chiede un aiuto «ai tifosi e alla stampa», rafforzando il concetto espresso da Corini dopo l’Alcione. Il presidente dell’Union, intervenuto telefonicamente durante la trasmissione «Parole di calcio», in onda su Teletutto, rivolge un appello all’ambiente in un momento complesso per la sua squadra: «Accettiamo i fischi dei tifosi: se le prestazioni non sono all’altezza è giusto che esprimano il loro disappunto e chiedano spiegazioni ai giocatori. Noi però viviamo un momento particolare, il più delicato dall’inizio della stagione, e abbiamo bisogno che la nostra gente ci accompagni. Insieme alla stampa».

I tanti infortuni

Il punto sul quale batte ripetutamente il presidente sono gli infortuni: «Corini non ha mai avuto la squadra al completo, il problema è questo. Anche con l’Ospitaletto saremo in emergenza. Convivere con questa situazione, per un tecnico, significa non poter gettare quotidianamente le basi per il proprio gioco. In questo campionato abbiamo avuto otto infortuni alle ginocchia, normalmente ne capitano un paio a stagione: è una situazione eccezionale. I campi non c’entrano, ci sono delle responsabilità sulle quali mi sono fatto un’idea, ma ne parleremo più avanti».

Pasini riavvolge il nastro delle ultime gare: «Con la Triestina non abbiamo fatto una buona gara, ma con l’Alcione sì: affrontavamo la miglior difesa del campionato, che ha messo in difficoltà tanti quest’anno. Chiamarsi Brescia non ti garantisce la vittoria, te la devi conquistare sul campo. In questa categoria sedici squadre su venti non ti consentono di giocare, ma te devi comunque fare di tutto per vincere».

  • Serie C, gli scatti di Alcione-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Alcione-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
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Il Vicenza, la «V» e il centro sportivo

Nella serata in cui il Vicenza festeggia la promozione (battuta 2-1 l’Inter Under 23), Pasini rimarca le difficoltà di conquistare la B: «Loro ci provavano da quattro anni, in questo periodo ce l’abbiamo fatta prima noi come Feralpisalò. Questo per darvi l’idea di quanto sia difficile». Il progetto è triennale, anche se la voglia di riuscirci già quest’anno non è mai stata camuffata: «Non avessimo avuto questa perenne emergenza non ci sarebbero stati tutti questi punti di distanza dal primo posto. Detto questo, guardiamo avanti con fiducia: il secondo posto è alla portata, poi ci giocheremo i play off da Brescia».

Quanto alla trattativa con i legali di Cellino per la «V» e il centro sportivo, il presidente frena: «Si è un po’ bloccata: come sapete c’è un patto di riservatezza, abbiamo l’accordo sulla “V” ma non su Torbole. Continuiamo a guardare anche altrove, come il centro Rigamonti, che volendo si può ampliare. Non so se potremo stappare una bottiglia il 31 marzo, ma resto comunque fiducioso».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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