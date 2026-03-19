Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Vicenza-Union Brescia di domenica 29 sarà in diretta su Teletutto

Il match in programma alle 14.30 sarà visibile in chiaro
Un momento del match di andata - Foto Newreporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Un momento del match di andata - Foto Newreporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
AA

Una bella sorpresa per tutti i tifosi biancazzurri e in generale per gli appassionati di calcio. Vicenza-Union Brescia in programma domenica 29 alle 14.30 allo stadio Menti, sarà infatti visibile in chiaro su Teletutto. L’emittente bresciana ha infatti ricevuto l’ok dalla Lega Pro per trasmettere in diretta il match tra la squadra allenata da Gallo e quella di Corini.

Per alcuni tratti del campionato si è sperato che quella in terra veneta potesse essere la sfida-promozione: così non è andata, col Vicenza che ha letteralmente dominato il campionato tanto da conquistare l’aritmetico salto in serie B lunedì scorso, sempre in casa, contro l’Inter Under 23.

Il match resta comunque di grandissimo fascino, sia per la storia che porta con sè (quelle tra i berici e i biancazzurri sono sempre state partite molto sentite, soprattutto dalle due tifoserie), sia perché l’Union Brescia è in piena corsa per mantenere il secondo posto in classifica e molto passerà proprio da Vicenza.

Un match quindi da non perdere che Teletutto, canale 16 del digitale terrestre, proporrà in diretta e in chiaro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Union Bresciavicenzaserie Cdiretta Teletutto
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario