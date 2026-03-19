Vicenza-Union Brescia di domenica 29 sarà in diretta su Teletutto

Una bella sorpresa per tutti i tifosi biancazzurri e in generale per gli appassionati di calcio. Vicenza-Union Brescia in programma domenica 29 alle 14.30 allo stadio Menti, sarà infatti visibile in chiaro su Teletutto. L’emittente bresciana ha infatti ricevuto l’ok dalla Lega Pro per trasmettere in diretta il match tra la squadra allenata da Gallo e quella di Corini.

Per alcuni tratti del campionato si è sperato che quella in terra veneta potesse essere la sfida-promozione: così non è andata, col Vicenza che ha letteralmente dominato il campionato tanto da conquistare l’aritmetico salto in serie B lunedì scorso, sempre in casa, contro l’Inter Under 23.

Il match resta comunque di grandissimo fascino, sia per la storia che porta con sè (quelle tra i berici e i biancazzurri sono sempre state partite molto sentite, soprattutto dalle due tifoserie), sia perché l’Union Brescia è in piena corsa per mantenere il secondo posto in classifica e molto passerà proprio da Vicenza.

Un match quindi da non perdere che Teletutto, canale 16 del digitale terrestre, proporrà in diretta e in chiaro.