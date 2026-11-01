Il Lumezzane la riprende con l’Arzignano: Mancini firma l’1-1 finale

Dopo due ko consecutivi torna a muoversi la classifica del Lumezzane, che impatta sull’1-1 in rimonta contro l’Arzignano. Basta dunque l’aria di casa per riportare punti in tasca ai rossoblù che fermano sul pari una delle sorprese del girone A. Il pari vale il momentaneo aggancio al Desenzano – impegnato domani sera – in undicesima posizione, ma soprattutto allontana un po’ la pressione degli inseguitori, con la zona play out che resta a due lunghezze di distanza.
Le scelte iniziali
Viste le tante assenze, Sammarco cambia volto al suo Lumezzane, schierandolo con un più offensivo 3-4-3 con Rocca e Ghillani a supporto dell’unica punta Ebone. In difesa è Baroncioni a vincere il ballottaggio con Gauli in qualità di braccetto sinistro nel terzetto completato da Deratti e Ndiaye.
Botta e risposta
I primi minuti però sono da gara di sbadigli. Le due squadre si studiano senza sosta fino al 25’, quando è l’Arzignano a firmare il vantaggio con la percussione di Bernardi conclusa con una staffilata sul primo palo. I veneti si asserragliano già a difesa del vantaggio, perdendo almeno trenta metri di baricentro e sul tramonto del primo tempo è Mancini a colpire con una gran botta dal limite che non lascia scampo a Vannucchi.
La ripresa
Nella ripresa il pallino del gioco è saldamente nella mani del Lume, che rischia solo in avvio sul destro da fuori di Mattioli. Da qui in poi è poi monologo rossoblù, con la girata di Monachello – alta di poco – e con il tocco sottomisura di Rocca, su cui Vannucchi si supera. Dopo la mezz’ora però i cambi ridanno energia ai giallocelesti, che fanno sudare freddo i valgobbini con la doppia chance per Nanni, fuori di pochi centimetri. A ridosso del recupero Sammarco getta nella mischia i giovani D’Agostino, Belvedere e Gauli, ma il risultato non cambia più fino al triplice fischio.