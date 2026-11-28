Ha avuto le occasioni migliori, soprattutto in partenza e in coda l’Ospitaletto. E allora, secondo Andrea Quaresmini, si può vedere il bicchiere mezzo vuoto dopo avere strappato un pareggio alla capolista? «Il bicchiere è tutto pieno, in realtà – sottolinea il tecnico dopo lo 0-0 col Brescia –, perché se siamo qui a contare le chance che abbiamo avuto, è perché abbiamo fatto una prestazione molto importante: poi, certo, potevamo coronarla col gol e sarebbe stata la ciliegina, ma dopo una partita del genere, io ai ragazzi nello spogliatoio ho soltanto fatto i complimenti. E il punto consolida la nostra classifica, il che non guasta».
Finale e arbitraggio
Un Ospitaletto coraggioso, che anche nel finale è andato all’assalto, con un pizzico d’incoscienza, della capolista: «In realtà siamo stati oculati, perché non è stato un arrembaggio – osserva Quaresmini –. Abbiamo avuto tre palle gol vere negli ultimi 5’, ma di contro non abbiamo scoperto il fianco. Questo perché siamo stati bravi a reggere ritmi alti di un derby acceso nonostante lo 0-0 finale, che mi sembra bugiardo. E, dato che mi fa ancora più piacere, abbiamo evitato le sbavature costateci qualche punto qua e là». E l’arbitraggio? «Non mi è piaciuto – dice –, anche se non ha fatto danni. Ma ha avuto un metro strano: è mancata omogeneità di giudizio».
Il protagonista
Se è vero che contro le prime tre l’Ospitaletto non ha mai segnato, è altrettanto da rimarcare il ruolino difensivo, con un solo gol incassato (dal Cittadella). È qui che entra in gioco Mathias Ferrante, portiere dei franciacortini. «La parata più difficile? La seconda sul flipper che si è originato a metà primo tempo: perché la palla era veramente vicina tanto che mi risulta che Mallamo abbia tirato dall’area piccola. Lì non c’è troppa tecnica, non c’è tempo di pensare, solo puro istinto. Sono contento di avere messo la pezza, anche perché sarebbe stato ingiusto perdere: il mio collega Gori è stato anche più bravo di me».