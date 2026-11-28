Quaresmini: «Bicchiere mezzo pieno? Per me lo è del tutto»

Il tecnico dell’Ospitaletto commenta il pareggio col Brescia: «Prova di livello e punto che consolida la nostra classifica. L’arbitraggio non mi è piaciuto». Ferrante: «Felice della mia prova, ma Gori è stato ancora più bravo»

Giovanni Gardani 28 novembre 2026 2 ' di lettura