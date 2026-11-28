Una cosa è certa: sarà molto diverso rispetto a un anno fa. Era pressappoco lo stesso periodo, ma si giocava davanti a pochi intimi per via del divieto di trasferta imposto ai tifosi del Brescia. Stavolta la sfida tra Ospitaletto e Union si svolge in una cornice congrua: il Corioni, che non a caso porta il nome di una figura storica per entrambe le società, è sold out. Sono circa tremila i presenti.
La gara è in corso dalle 17.30. In questa pagina, oltre al live testuale, è disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.