L’Ospitaletto ferma la capolista Brescia: 0-0 che lascia qualche rimpianto agli uomini di Quaresmini, vicini al colpaccio in più di un’occasione, soprattutto nel finale. Di seguito le pagelle.
6.5 – Mathias Ferrante
Nel flipper in area si supera due volte su Crespi e Mallamo. È il punto esclamativo di una prestazione attenta coi soliti brividi sulle uscite in due tempi.
6 – Matteo Gualandris
Col senno di poi – e con la scelta dell’Union di accendersi a destra – poteva forse affondare di più. Anche perché, quando sgroppa, lascia il graffio.
6.5 – Riccardo Nessi
Uomo di gomma sul quale rimbalzano anche le punte della capolista: si fa male a metà primo tempo, resiste stoicamente fino all’intervallo. Dal 1’ st Pietro Parmiggiani (6): grande chiusura su Crespi, che vale come un gol su palla radente difficile da leggere. Uscita distratta che quasi costa carissima: facciamo la media.
7 – Marcello Possenti
Nessi è il «gemello» più spettacolare: lui però è l’altra metà dell’argine. E tiene alto il vallo fino alla fine.
5.5 – Michele Casali
Ha il cliente peggiore davanti, un Casasola tutto sprint e dribbling. Lo soffre e resiste in apnea.
7 – Gabriele Mondini
Rispolverato come titolare da Quaresmini dopo cinque giornate, nel primo tempo corre e sfiora il gol. Nella ripresa si gestisce tenendo però alta l’intensità.
6.5 – Michel Panatti
Perde qualche pallone scottante e soffre la rapidità degli interni Union. Dopo mezz’ora così così torna a prendere la cloche.
6.5 – Mattia Guarneri
La spada di Damocle del cartellino iniziale non lo frena: corre al solito per tre, appoggia anche l’offensiva e va al tiro. Dal 27’ st Edoardo Tigani (6), più di sciabola che di fioretto.
5.5 – Francesco Galuppini
La palla d’oro che apre l’autostrada per Messaggi dopo 90 secondi e il bis a metà ripresa sulla corsa di Gobbi. Giocate isolate: sulla più importante, al 42’ st, spara a salve.
6.5 – Francesco Gobbi
Lottatore nato: fa penare (e ammonire) Sina e apre sempre spazi. Cala nella ripresa, anche perché l’Ospi abbassa un po’ il baricentro. Dal 42’ st Alessandro Torri (6.5), che gioca pochissimo ma crea i pericoli maggiori.
6 – Claudio Messaggi
Dieci minuti di puro furore, sfiorando il gol e incendiando la fascia. Poi resta nel match ma incide meno. Dal 27’ st Davide Stefanoni (6): l’uomo derby con uno strappo dei suoi quasi manda in buca Torri.