Pasini e Pederzoli: «Cresciamo e portiamo il Brescia nel futuro»

Il presidente dell’Union Brescia: «All’asta per il marchio mi aspetto che non saremo i soli. L'obiettivo è andare in B senza play off, credo che Pederzoli per tutto questo sia l’uomo giusto»

Erica Bariselli Giornalista 04 luglio 2026 5 ' di lettura

Al Rigamonti la presentazione di Mauro Pederzoli, nuovo direttore dell'area tecnica dell'Union Brescia - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Union BresciaMauro PederzoliGiuseppe Pasini Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...