Brescia, ufficiale: il talento Dennis Beldenti alla Fiorentina

Movimento importante in uscita per l’Union Brescia, che ufficializza la cessione di Dennis Beldenti alla Fiorentina. Il club toscano ha vinto il duello di mercato con il Como, portando a casa un difensore centrale di grande prospettiva, classe 2010, perno della Primavera biancazzurra nell’ultima stagione.
Le cifre
L’accordo è impostato su una base fissa di un milione di euro. È prevista poi una serie di bonus che, dovessero realizzarsi, aggiungerebbero altri 6-700mila euro al bottino complessivo. «A Dennis l’augurio di un brillante prosieguo di carriera», si legge nella nota ufficiale del Brescia.