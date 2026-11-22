Non basta un buon secondo tempo se il primo porta con sé un malus troppo pesante da rammendare: l’Ospitaletto paga 45 minuti sotto tono in casa dell’Alcione e ferma la propria striscia utile di 7 punti in 3 gare. Soprattutto la squadra franciacortina, che non subiva gol dal finale del match di Vercelli, incassa due reti nel primo tempo, entrambe firmate da Morselli, che prima sfrutta una palla verticale di Pitou al 9’ e poi conclude sporco ma in buca su cross di Trapani al 33’. In mezzo una chance per Valente, che trova la risposta di Raffaeli.
Secondo tempo
Nella ripresa Quaresmini passa dal 4-3-3 al 4-2-3-1 e trova la risposta che voleva: l’Ospitaletto ci prova con Panatti da fuori, con Valente di testa e trova il gol della speranza al minuto 27 con Galuppini su cross di Messaggi allungato dal difensore Miculi. Il forcing è veemente, ma l’unica vera occasione per il 2-2 è nel tiro di Panatti, che sibila a lato del palo. Palombi, con anche Ferrante nell’area avversaria, chiude a porta vuota al 97’ sul 3-1.