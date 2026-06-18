Mondiale, promossi e rimandati dopo gli esordi: Argentina e Germania top

Tutti hanno avuto il primo assaggio del Mondiale extra large. Chi negli Usa, chi in Messico, chi in Canada, chi con temperature da caldo soffocante, chi sotto la pioggia: sta di fatto che le 48 squadre hanno dato un primo assaggio di ciò che vogliono (o non vogliono) essere.
Qualche big si è confermata, qualcuna ha addirittura stupido, altre si sono prese già i primi fischi. Alcuni team hanno sorpreso, Curaçao ha dimostrato che probabilmente potrà restare una bellissima favola e poco più.
Attenzione però, siamo solo alla prima uscita: quattro anni fa l’Argentina (che stavolta è partita a razzo) al pronti-via venne ripresa e superata dall’Arabia Saudita, che ribaltò una partita pazzesca. Poi sappiamo tutti come è andata a finire…
Considerazioni
La prima è banale, ma tanto vale tirarla fuori subito: l’Italia non è certo squadra di campioni, ma probabilmente a questo Mondiale non avrebbe sfigurato. Possiamo serenamente dirlo: nel lotto delle 48 ci sarebbe stata eccome e «rode» ancor di più il fatto di non aver centrato la qualificazione.
Se si guarda invece a chi la Coppa del Mondo la sta vivendo, si possono individuare top, flop e sorprese. Della prima categoria, oltre alla già citata Argentina di un Messi da copertina, fanno parte Usa, Germania, Francia, Norvegia, Inghilterra e Svezia. I tedeschi sono attesi a un avversario più consistente di Curaçao, ma sette reti fanno effetto. Mbappè, Haaland e Kane hanno già fatto capire che Francia, Norvegia e Inghilterra (forse con Tuchel la migliore degli ultimi 20 anni) possono contare su di loro. Usa e Svezia infine possono stupire per il collettivo, più che per una stella.
Attese al riscatto
Il Brasile di Ancelotti, Olanda, Belgio, Spagna, Portogallo e Turchia non vedono probabilmente l’ora di tornare in campo e riscattare un esordio tutt’altro che da applausi. I verdeoro, dopo l’1-1 con un Marocco che potrà assolutamente dire la sua, sono forse quelli con più attenuanti. E anche l’Olanda (2-2 col Giappone) può in parte appellarsi alla forza dell’avversario.
Davanti al tribunale del calcio diventa più difficile la difesa di Belgio, Spagna, Portogallo e Turchia, tutte fermate da avversari decisamente abbordabili. Gli iberici aspettano Yamal a tempo pieno, anche perché il 74% di possesso palla senza nemmeno un gol con Capo Verde mette i brividi. Gli stessi che hanno i tifosi lusitani dopo aver visto il primo match di Cristiano Ronaldo e Leao contro il Congo (1-1). E in Turchia Montella è già al centro di critiche…
Primi applausi
Li meritano appunto Congo, Capo Verde ed Egitto, ma anche Australia, Giappone e Arabia Saudita, tutti capaci di strappare punti e consensi. Ora al via il secondo giro, quello delle conferme o dei riscatti: per molti sarà già un dentro-fuori.