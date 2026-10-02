Corini: «Rizzo si ferma, Marras ha nuovi problemi e i tempi s’allungano»

Voltare pagina e ripartire. Nella conferenza stampa per Lecco-Union Brescia, in programma domenica alle 12.30, Eugenio Corini parla della voglia di riscatto dei suoi giocatori, che puntano a tornare alla vittoria dopo il pareggio con la Dolomiti Bellunesi. Nel Media center dello stadio Turina di Salò il tecnico dei biancazzurri parla così della sua delusione: «Ci sono voluti tre giorni per farmela passare. Un’arrabbiatura dalla quale siamo voluti partire per cercare di trovare energia positiva in vista di questa partita. I ragazzi si sono allenati benissimo in settimana e non hanno mai mollato sotto il punto di vista dell’intensità. Contro la Dolomiti ci è mancata la finalizzazione e siamo stati penalizzati da qualche decisione arbitrale: ora siamo carichi, perché vogliamo andare in campo a riprenderci quella vittoria che ci è sfuggita».
Il confronto
In settimana Corini ha avuto un confronto con il presidente Giuseppe Pasini e il direttore sportivo Andrea Ferretti: «È sempre importante parlarsi e valutare cosa abbia funzionato e cosa no. La sottolineatura negativa non mancherà mai, perché ci si aspetta sempre qualcosa in più. È fondamentale però capire anche cosa si è fatto di positivo e considerare con lucidità la prestazione, che nell’ultimo match è stata sicuramente buona. Io so che bisogna vincere il campionato, ho una fortissima motivazione dentro e sento anche grande fiducia intorno a me. Sono convinto che questa squadra riuscirà ad andare a prendersi ciò che vuole. Bisogna comunque avere pazienza: il campionato è lungo e cercheremo di dare il massimo fino alla fine».
Campo e uomini
Si gioca sul campo sintetico: «È stato cambiato rispetto a qualche anno fa. È migliorato, ma sicuramente avremo bisogno di adattarci. Il Lecco in casa fa sempre molto bene, quindi non avremo vita facile. Conosciamo il valore della squadra e dovremo essere bravi a leggere la partita. Peccato per l’assenza dei nostri tifosi, che ci danno sempre un grandissimo supporto».
Capitolo formazione: «Rizzo si è fermato due giorni fa per un fastidio muscolare e non ci sarà. Marras stava recuperando bene, ma ora ha un problema su un altro muscolo e quindi i tempi di recupero si dilatano. Abbiamo deciso di non rischiare De Maria. Non ci sarà Sina, che è in Nazionale: mi complimento con lui per l’esordio. Lamesta si è allenato oggi per la prima volta, mentre Gori ha fatto una settimana piena da portiere. Di positivo c’è che Di Molfetta sta sempre meglio, è motivato e porta grande qualità».