Serie C, l’Union Brescia sfida la Dolomiti Bellunesi: la diretta

Il Cittadella non smette di correre: con quella sul Lecco fanno sette vittorie su sette, una marcia perfetta che mette il Brescia davanti alle proprie responsabilità di grande favorita del girone. E se il poker all’Alcione ha riportato il sereno in casa Union, è tempo di dimostrare che rispetto ai due pareggi che avevano preceduto la trasferta di Seregno una svolta sia davvero avvenuta.
Alle 14.30 i biancazzurri sfidano al Rigamonti la Dolomiti Bellunesi. In questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto (canale 16 del digitale terrestre). La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.
Corini deve fare i conti con qualche assenza importante: manca Sina, convocato dalla Nazionale albanese, ed è fuori pure De Maria per un affaticamento. La soluzione individuata dal tecnico contempla la presenza di Balestrero, ancora una volta da trequartista. Dietro gioca Sorensen, al fianco di Silvestri e Rizzo.
A sinistra c’è invece spazio per Boci, prima da titolare in stagione per lui. Confermato il resto dello schieramento: Zacchi tra i pali, Mercati-Zennaro la coppia in mediana, Casasola a destra e i soliti Rizzo Pinna e Crespi a completamento del pacchetto offensivo.
La Dolomiti è la classica avversaria ostinata e difficile da schiudere della C: squadra compatta in difesa (ha subito appena quattro gol) e molto efficace. Fino alla scorsa giornata era imbattuta in campionato, poi è arrivato il primo ko (contro un’altra bresciana, il Lumezzane).
Ha comunque nove punti in classifica, un ottimo bottino per una squadra di quel cabotaggio. Per il Brescia, come detto, è obbligatorio vincere: il Cittadella ha strapazzato il Lecco con un netto 3-0 e continua a mandare segnali.