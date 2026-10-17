Corini: «Pensiamo a vincere: Mercati gioca, Zacchi anche col Cittadella»

Il Brescia ha traslocato al San Filippo da qualche giorno. Un «luogo speciale» per Eugenio Corini, che qui arrivò per la prima volta a undici anni: «La Voluntas mi avvicinò ai colori biancazzurri. Che mi hanno riportato in questo luogo sia da calciatore che da allenatore». Il cambio di scenario riguarda anche il piccolo ufficio, adibito per l’occasione a sala conferenze. Su una parete campeggiano le maglie dei tre fratelli Esposito, qua e là cimeli d’ogni genere.
L’appuntamento
Ma emozione e passato, in questa occasione, occupano un posto marginale. Lunedì (alle 20.30) l’Union affronta la Giana Erminio a Gorgonzola: «Il motto per questa partita? Dritti per dritti. Dobbiamo solo pensare a vincere». Il tecnico avverte che il momento è importante: «Ci siamo lasciati alle spalle il primo quarto di campionato: abbiamo lasciato qualche punto per strada, e se è successo significa che dobbiamo continuare a lavorare. In allenamento cerco continuamente di tenere alto lo stress emotivo della squadra, perché impari a reggerlo e a trasformarlo in energia. La strada è questa».
Avversaria e attacco
La Giana non ha ancora vinto in questo campionato. Un avvio costato la panchina ad Alessandro Gambirasio, che ha ceduto il testimone a Mario Tacchinardi. Nelle ultime cinque sono arrivati altrettanti pareggi. Sulla carta, insomma, il divario è ciclopico. Eppure… «Eppure dobbiamo sapere che in C vinci soltanto se ci metti tutto quello che devi. Sappiamo di avere le qualità per battere chiunque in questo campionato, ma da sole non bastano».
Con la Pro Vercelli Eugenio ha sdoganato le due punte: «È una soluzione in più: la consideravo da partita in corso, più che risorsa iniziale, ma hanno funzionato». Poi però fa una puntualizzazione: «Con l’Alcione Balestrero ha fatto il trequartista e abbiamo segnato quattro gol. Le analisi vanno fatte sulle occasioni prodotte, e non sui moduli».
Porta e Mercati
Sciolto il nodo Gori-Zacchi: «Ho convocato nel mio ufficio entrambi, insieme a Liverani, che è importante per la competizione interna. Le prossime due, compresa quella col Cittadella, le giocherà Zacchi. Per Gori, al quale ho ribadito che è il nostro titolare, ci sarà spazio in Coppa Italia. Dopodiché faremo nuovamente il punto».
L’imprudente Mercati, diffidato, sarà in campo nonostante dietro l’angolo ci sia l’incrocio col Cittadella: «La partita più importante è sempre la prossima. Ha un’aggressività che ogni tanto può sfuggirgli di mano, ma è pure una sua qualità e non gliela vogliamo togliere. Se poi verrà squalificato, ci sarà qualcuno che lo sostituirà».
De Maria è rientrato una settimana fa, ma potrebbe non partire titolare: «Ha avuto qualche problema con un dente del giudizio, anche se oggi mi sembrava stesse già meglio». Torna Rizzo, che partirà dalla panchina. Con Zennaro occorrerà più pazienza. Per Marras l’obiettivo è il Cittadella, sabato prossimo. L’Union non può permettersi scivoloni prima di un appuntamento così importante.