Corini: «Pensiamo a vincere: Mercati gioca, Zacchi anche col Cittadella»

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

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Il tecnico parla in conferenza al San Filippo prima della Giana: «Tornare qui è un’emozione. Le due punte hanno funzionato, ma abbiamo creato molto anche senza. Per De Maria qualche problema a un dente del giudizio»

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali