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Il Brescia torna ad allenarsi al centro San Filippo dopo 8 anni

La squadra di Corini nella casa che fu del Brescia Calcio per le prossime tre settimane. Nel mirino la sfida con la Giana Erminio di lunedì sera
Gianluca Magro

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Il primo allenamento del Brescia al Centro San Filippo
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Il primo allenamento del Brescia al centro San Filippo

Sole caldo, campo storico della Primavera, centro San Filippo. Dopo otto anni l’Union Brescia torna nella casa che fu del Brescia Calcio. Allenamento mattutino e ambiente che sarà familiare per le prossime tre settimane. Filo conduttore Eugenio Corini, ieri a dirigere i suoi come nell’ottobre del 2018, ultimo allenamento al San Filippo prima di approdare al centro sportivo di Torbole Casaglia.

Una ventina i tifosi presenti, da ragazzi a signori attempati che qui hanno passato giornate anni or sono. Sul campo Marras e Rizzo lavorano a parte ma spingono, mentre Corini da condottiero fa sentire alta la sua voce. Rimprovera, dispensa consigli, con le parole sembra mandare a volte una carezza e a volte dare un pizzicotto.

Si lavora per un’ora e mezza (la cosa più bella? Il gol in rovesciata di Spagnoli) con l’obiettivo di essere al top lunedì sera per l’appuntamento sul terreno della Giana Erminio. Con un salto nel passato per vivere il presente e programmare il futuro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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