«NOI2», la risposta al caro energia di A2A

La risposta al caro energia arriva da sole e vento. Affidarsi alle rinnovabili significa infatti non essere più ostaggio delle oscillazioni dei prezzi dell’energia causate dalle continue tensioni geopolitiche. Grazie a costi di produzione stabili e prevedibili, anche la bolletta può mettersi al riparo dalle fiammate dei prezzi e dai rincari che tanto preoccupano le famiglie.
La risposta al caro energia A2A l’ha data nel 2023, grazie all’offerta «NOI2». Non una rincorsa continua alle offerte di breve periodo ma una soluzione in grado di dare maggiore stabilità ai costi, per ben 10 anni, valorizzando l’energia prodotta da fonti rinnovabili.
Il meccanismo è semplice: una quota dei consumi, pari al il 70% di quelli dell’anno precedente, è a prezzo bloccato, 0,105 euro/kWh per 10 anni, grazie agli impianti rinnovabili del Gruppo A2A, senza alcun vincolo o oneri di recesso. Il prezzo applicato per il consumo restante segue l’andamento del mercato¹, per mantenere la giusta flessibilità.
Il vantaggio è concreto. Oggi il prezzo fisso di «Noi2» è circa il 50% in meno rispetto all’attuale prezzo medio all’ingrosso. Non a caso hanno già scelto le offerte decennali del Gruppo (Noi2 e «10» di NeN) 135.000 famiglie. Se si trasloca, l’offerta segue il cliente alle stesse condizioni fino alla scadenza. Serve un contatore di nuova generazione (2G) che, grazie all’app MyA2A, permette di tenere i consumi sotto controllo giorno per giorno.
Grazie a un mix di eolico e fotovoltaico proveniente dagli impianti nel portafoglio del Gruppo A2A e ad altri impianti alimentati da fonti rinnovabili, la NOI2 garantisce energia certificata 100% green². Così, oltre beneficiare di prezzi bassi e stabili, si può contribuire all’autonomia energetica e alla decarbonizzazione del Paese.
Per avere più informazioni o sottoscrivere l’offerta, si può consultare il sito di A2A Energia o recarsi in uno degli store del Gruppo o chiamare il numero verde 800 199955 da numero fisso o lo 02 82841510 da mobile o dall’estero.
Per le aziende, la parola chiave è PPA
Se per una famiglia stabilità significa serenità, per un’impresa significa competitività. Costi energetici imprevedibili erodono i margini e rendono impossibile programmare gli investimenti. La soluzione sono i PPA (Power Purchase Agreement): contratti di lungo periodo che legano le forniture dell’azienda a impianti rinnovabili, fissando il costo dell’energia su valori certi. Meno esposizione alle crisi del gas, più visibilità sui bilanci e una sostenibilità che diventa vantaggio economico.
La vera protezione non sta nell’offerta del mese, ma nelle scelte strutturali. Puntare sulle rinnovabili significa anche riprendersi il controllo delle proprie spese e trasformare la bolletta da fonte di preoccupazione a punto fermo per i prossimi dieci o più anni.
Per informazioni: www.a2a.it
¹ L’offerta prevede un prezzo fisso della componente energia (comprensiva delle perdite di rete, pari al 10% per le forniture in bassa tensione) pari a 0,105 €/kWh applicato ogni anno al 70% dei consumi dell’anno precedente, un prezzo variabile della componente energia pari a PUN + 0,020 €/kWh applicato ai consumi restanti e un corrispettivo fisso di vendita annuo pari a 114 €, oltre alle imposte di legge Le restanti componenti della spesa complessiva sono applicate e aggiornate secondo quanto stabilito da ARERA.
² Attraverso l’annullamento di appositi certificati previsti dalla normativa vigente, che identificano i siti di produzione, viene garantito che una quota di energia pari ad almeno il 70% dei consumi del Cliente nell’anno precedente è generata da impianti eolici e fotovoltaici nel portafoglio del Gruppo A2A. Per la restante quota di energia viene comunque garantita, mediante l’annullamento di garanzie di origine (c.d. Garanzie di Origine, o GO), la provenienza da fonti rinnovabili.