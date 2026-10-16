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«NOI2», la risposta al caro energia di A2A

Grazie a sole e vento, oggi il prezzo fisso dell’offerta per le famiglie è circa il 50% in meno rispetto all’attuale prezzo medio all’ingrosso. E per le imprese ci sono i PPA

17 ottobre 2026 3 ' di lettura

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