Il libro «La Repubblica di tutti» in edicola con il GdB

Una riflessione sull’attualità della Costituzione di fronte alle nuove forme di potere politico, economico e tecnologico. Il libro di Giovanni Maria Flick e Damiano Francesco Pujia è in edicola con il Giornale di Brescia da sabato 10 ottobre a 12,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano

07 ottobre 2026 2 ' di lettura

«La Repubblica di tutti» di Giovanni Maria Flick e Damiano Francesco Pujia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti libri in edicolaCostituzioneRepubblica Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...