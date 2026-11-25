Sette perle preziose per Andrea «settebellezze» Rizzo Pinna che ha aperto la sua gioielleria all’Union Brescia. Ma giudicare le prestazioni dell’ex Ascoli soltanto da quella mano aperta sulla testa a mo’ di pinna da squalo per festeggiare i gol, sarebbe, anzi è, riduttivo. Perché il trequartista del Brescia è talento, genialità, ma anche concretezza. Tutte parole che cozzano con la categoria che lo sta vedendo protagonista (come lo è stato l’anno scorso in maglia bianconera) e che gli calza troppo stretta, come il 26enne milanese è troppo… «largo» per certi mesti palcoscenici che la C spesso propone.
Sette gol (e sarebbero otto senza il più che discutibile annullamento del 2-1 alla Dolomiti) e quattro assist che pongono Rizzo Pinna in testa alla classifica dell’intera categoria (cioè compresi anche i gironi B e C) con 11 partecipazioni alle reti di squadra per un centrocampista/trequartista.
Un crescendo nella continuità, frase che pare un ossimoro, ma che rende l’idea dell’importanza di questo giocatore nell’economia del Brescia di un Eugenio Corini che ora, con il ritorno a tempo pieno anche di Marras, si coccola la sua coppia-fantasia. Giocatore del mese di ottobre per l’Aic di serie C, ha infilato, per tornare a bomba, un gol diverso dell’altro.
La rassegna delle reti
E molti di questi, tanto importanti quanto da lustrarsi gli occhi. A cominciare dal primo che ha rotto il ghiaccio: il tocco facile facile a porta sguarnita su assist di Crespi per il momentaneo 2-1 al Treviso. La replica arriva la partita successiva: si gioca a Seregno e il terzo dei quattro gol rifilati all’Alcione, quello che di fatto chiude la contesa in anticipo, è la prima vera perla del 25 biancazzurro con il perfetto stop e l’immediato destro a giro dal limite che s’insacca a fil di palo.
Il terzo è stato, per il momento delicato in cui è arrivato, il più pesante del lotto: Brescia-Cittadella, il big match che ha rappresentato in pratica la vera svolta stagionale, ha visto Rizzo Pinna stappare la sfida con una perfetta parabola di destro dai 20 metri su punizione a scavalcare la barriera. Ma non c’è solo la qualità balistica nel trolley di Andrea e lo 0-1 che ha aperto la nuova goleada contro la Folgore Caratese lo dimostra: Sarr, il (ora già ex) portiere di casa, appoggia di piatto ad un compagno, sulla traiettoria si fionda Rizzo Pinna che fa carambolare la palla in rete.
La freddezza con l’Arzignano
Il pokerissimo e la sestina fanno parte dello stesso match, quello con l’Arzignano che lo vede assoluto, e freddo, protagonista: prima un altro perfetto destro su punizione da fuori, ma stavolta nell’angolino basso sul palo del portiere, che riprende i veneti sul 2-2, poi glaciale nell’insaccare da rigore con una bordata sotto la traversa il 3-2 al 97’.
Fino all’ultima, recentissima perla, probabilmente la più luminosa: il tracciante di destro che s'infila dritto all’incrocio opposto per l’1-0 al Renate è di rara bellezza e, come detto, d’altra categoria. Per una settima perla che già sovrasta l’intero bottino della scorsa stagione nelle Marche. E per una collana che non ha ancora alcuna intenzione di avere un fermaglio che ne limiti la lunghezza. Il filo, per Andrea «settebellezze» Rizzo Pinna, è pronto ad accoglierne ancora: merce preziosa.