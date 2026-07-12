Brescia fa sempre più sport ma gli impianti iniziano a non starle dietro

C’è una città che riempie palestre, corre nei parchi, prenota campi da padel, affolla le piscine e continua a chiedere nuovi spazi per fare attività fisica. E poi ce n’è un’altra, molto meno visibile, che fatica a tenere il passo: quella degli impianti, degli orari ormai saturi, dei turni da incastrare, delle strutture costruite per una domanda che nel frattempo è cambiata. Le due città convivono dentro la stessa indagine commissionata dal Comune a quasi diecimila persone. Ed è proprio questa tensione, più ancora delle percentuali, a raccontare la Brescia di oggi.
La buona notizia è che la città continua a fare sport. E lo fa più della media italiana. Bambini, adolescenti e adulti mostrano livelli di pratica superiori al dato nazionale, segno di una cultura sportiva radicata e diffusa. Ma il report restituisce anche un’altra immagine, meno rassicurante: quella di una domanda che cresce e cambia più rapidamente della capacità delle strutture di accoglierla.
Per anni il dibattito si è concentrato sul numero degli impianti. Oggi il problema è diventato più complesso, perché non basta chiedersi quanti siano: occorre domandarsi se siano ancora quelli di cui la città ha bisogno. Le società sportive segnalano criticità nella capienza degli impianti, nella gestione dei turni e nell’organizzazione degli orari (il punteggio è di 5,8 su 10) e il 100% delle realtà crede che serva decisamente più manutenzione, elementi che rendono sempre più difficile soddisfare una domanda in crescita. I praticanti esprimono un giudizio sufficiente sull’offerta (6,45), ma comunque tutti evidenziano che le strutture sono «acciaccate».
È il segnale di una città che, semplicemente, è cambiata. Accanto allo sport organizzato cresce infatti un’altra domanda. Sempre più cittadini chiedono aree fitness all’aperto, percorsi vita, palestre multifunzionali, spazi pubblici dove allenarsi senza dover entrare necessariamente in una società sportiva. Non è il tramonto dello sport tradizionale, è il suo affiancamento con forme di pratica più flessibili, modellate sui ritmi del lavoro, dello studio e della vita quotidiana. La città dello sport non abita più soltanto dentro palestre e campi da gioco, ma si è allargata ai parchi, alle piste ciclabili, agli spazi pubblici.
Per questo il dato forse più significativo dell’intero report non riguarda il numero dei praticanti, riguarda il futuro. Tutti gli intervistati, pur con sensibilità diverse, immaginano una crescita della pratica sportiva nei prossimi anni. Crescerà lo sport libero, aumenterà la richiesta di «attività on demand», continuerà a salire la domanda di spazi indoor.
È uno scenario che dice una cosa molto semplice: l’obiettivo di Brescia non è convincere i cittadini a fare sport, ma riuscire ad accompagnarli mentre cambiano il modo di praticarlo. E qui emerge forse il dato politicamente più rilevante dell’indagine. Quando si chiede quale debba essere la priorità per il futuro dell’impiantistica, cittadini, praticanti, società sportive e tecnici smettono quasi di dividersi. Oltre sei persone su dieci, in tutti i gruppi intervistati, indicano la stessa esigenza: strutture più moderne, più confortevoli e di maggiore qualità. Il consenso è pressoché unanime: prima ancora di nuove opere, Brescia chiede di aggiornare quelle esistenti.
C’è poi un altro luogo comune che il report finisce per smentire. Quando ragazzi e famiglie spiegano perché si smette di fare sport, la risposta è quasi sempre la stessa: manca il tempo. Eppure, confrontando le abitudini quotidiane emerge un quadro diverso: chi abbandona l’attività sportiva non dedica più tempo allo studio rispetto a chi continua ad allenarsi. Passa invece molte più ore davanti agli schermi, tra smartphone, social network e videogiochi.
Il tempo non è scomparso, ha semplicemente trovato un altro modo di essere occupato. Lo sport, oggi, racconta molto più degli impianti: racconta come cambiano il tempo libero, le famiglie, le abitudini e perfino il modo di vivere i quartieri. Ma proprio perché la città corre, anche gli impianti sono chiamati a cambiare passo. Brescia non deve convincere i suoi cittadini a fare sport, lo stanno già facendo. La sfida, semmai, è evitare che siano le strutture a restare indietro. Perché quando la domanda cresce più in fretta dell’offerta, il rischio è che una delle vocazioni più solide della città finisca per scontrarsi con il proprio... limite fisico.