Dieci anni del Banco dell’energia: a Brescia la mostra «Ritratti di energia»

Dieci anni di impegno contro la povertà energetica raccontati attraverso i volti delle persone, delle comunità e delle reti di solidarietà che ogni giorno trasformano un aiuto concreto in opportunità di riscatto. È questo il filo conduttore di «Ritratti di energia. Storie di persone, luoghi e dignità», la mostra fotografica di Marco Garofalo che approda a Brescia per celebrare il decennale della Fondazione Banco dell'energia.
L'iniziativa sarà inaugurata martedì 14 luglio con un incontro alle 17.30 nel Salone Vanvitelliano di Palazzo della Loggia, alla presenza della sindaca Laura Castelletti, del presidente di Fondazione Banco dell'energia e di A2A Roberto Tasca, del presidente di Fondazione ASM Felice Scalvini e dei rappresentanti degli enti partner. Al termine dell'incontro, alle 18.45, sarà inaugurata la mostra allestita lungo via X Giornate, dove resterà visitabile fino al 30 luglio.
L'appuntamento sarà anche un'occasione di confronto sul rapporto tra arte e solidarietà, con gli interventi degli artisti Daniele Milani e Marco Nereo Rotelli, impegnati in progetti dedicati ai temi dell'inclusione sociale e della povertà energetica.
Chi volesse partecipare all’evento, è pregato di mandare una mail a info@bancodellenergia.it.
Dieci anni al fianco delle persone
La scelta di Brescia non è casuale. Proprio qui, infatti, dieci anni fa nacque l'idea del Banco dell'energia, grazie al confronto con il territorio durante uno dei primi forum multistakeholder promossi da A2A. Da quell'intuizione è nata una fondazione oggi attiva in tutta Italia per contrastare la povertà energetica attraverso il sostegno al pagamento delle bollette, interventi di efficientamento energetico, attività educative e progetti di inclusione sociale.
Dal 2016 il Banco dell'energia ha raccolto e distribuito oltre 15 milioni di euro, sostenendo 160 progetti territoriali e aiutando più di 20mila persone. Un'attività resa possibile dalla collaborazione tra istituzioni, imprese, enti del Terzo Settore e organizzazioni locali, con l'obiettivo di rendere la transizione energetica sempre più inclusiva.
Tasca: «Esperienza nata dal dialogo con il territorio»
«È particolarmente significativo celebrare a Brescia i dieci anni del Banco dell'energia, perché è proprio qui che questa storia ha avuto inizio - spiega il presidente di Fondazione Banco dell’energia e A2A Roberto Tasca -. Il Banco è nato dall'ascolto del territorio: durante uno dei primi forum multistakeholder promossi da A2A emerse con forza la necessità di dare una risposta concreta a una nuova forma di fragilità sociale, la povertà energetica. Da quel suggerimento, raccolto e trasformato in un progetto condiviso, è nata una realtà che in dieci anni ha saputo aiutare oltre 20mila persone in tutta Italia. Questa mostra fotografica racconta proprio questo percorso: non solo i risultati raggiunti, ma soprattutto i volti, le storie e la dignità delle persone incontrate lungo il cammino. Tornare a Brescia con questa esposizione significa riportare simbolicamente il Banco nel luogo in cui tutto è cominciato e ribadire il valore del dialogo con le comunità come motore di innovazione sociale».
Il contributo del territorio bresciano
Brescia è infatti stata protagonista di questo percorso. Nei primi dieci anni di attività la Fondazione ha sostenuto sul territorio 14 progetti, raccogliendo oltre 1,35 milioni di euro.
Durante l'incontro del 14 luglio saranno presentate tre esperienze significative: «Più Case e più Comunità per una Città Europea», dedicato all'autonomia abitativa di famiglie e persone vulnerabili; «SIN-ENERGIA», sviluppato con Arciragazzi Brescia, che ha affiancato il sostegno alle bollette a percorsi di educazione al consumo consapevole; ed «Energia Solidale: Illuminiamo il futuro», promosso con Federconsumatori Brescia per aiutare le famiglie in povertà energetica attraverso il pagamento delle utenze e la sostituzione di elettrodomestici ad alto consumo.
Una mostra che racconta volti e storie
La mostra nasce dall'omonimo volume fotografico curato da Nicolas Ballario e edito da Moebius. Attraverso 89 fotografie di Marco Garofalo racconta il lavoro svolto dal Banco dell'energia in tutta Italia, mettendo al centro non solo le situazioni di fragilità, ma soprattutto le persone, i volontari, le associazioni e le comunità che ogni giorno costruiscono percorsi di solidarietà e inclusione.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.bancodellenergia.it