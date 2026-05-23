Germani, oggi gara-4 a Trieste: in palio la semifinale contro Milano

Il successo in terra giuliana dell’altra sera ha completamente ribaltato lo scenario , e oggi sono proprio i biancoblù ad avere addirittura, sempre in trasferta, il match point. Un altro blitz, insomma, e sarà semifinale con l’Olimpia Milano, che – come prevedibile – ha passeggiato sulla pur forte Reggio Emilia mandando gli avversari a casa in tre partite. Un colpo di coda dei biancorossi triestini, invece, porterebbe alla bella, gara-5, di lunedì, a Brescia. Scenario, a questo punto, che sarebbe meglio evitare.

Trieste-Germani, gara-4 dei quarti di finale play off, è in programma oggi, al PalaTrieste, alle 20. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. Sul sito del Giornale di Brescia gli aggiornamenti testuali.

Campo e parole

Detto delle prove di vero carattere in gara-2 e gara-3, circa la Germani i dubbi sono relativamente pochi. Il tema principale sono le condizioni di Della Valle e l’eventuale stanchezza (a questo punto più fisica che mentale, dato che la squadra di Cotelli ha dato prova di vivere un crescendo a livello di solidità interiore). Il coach della Pallacanestro Brescia Matteo Cotelli ha parlato di costante monitoraggio dell’infortunio di Adv. Il capitano andrà in distinta, come accaduto l’altroieri. Stupirebbe vederlo in campo. Non perché la squadra possa prescindere da lui in questa partita, ma perché le sensazioni non sono del tutto confortanti, almeno per adesso.

Il capitano della Germani Amedeo Della Valle - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

L’avversaria

Trieste, in gara-3, dopo essersi presa un tornado in faccia da Bilan in gara-2, ha rispolverato il gigante maliano Sissoko, lasciando in tribuna l’educato e più versatile lungo Uthoff. Al netto dei numeri (8 punti e 11 rimbalzi), il centro non ha esaltato. Specie nel finale di gara, quando è stato più dannoso che utile.

Cosa farà Taccetti? Tornerà a schierare Uthoff, per quella che per Trieste potrebbe essere l’ultima partita dell’anno? Batterà ancora la via-Sissoko? Sceglierà di lasciare fuori invece la potenzialmente pericolosissima ala Toscano-Anderson (solo 3 punti per lui in gara-3)? Tutte le opzioni, al momento, sono possibili. E non esiste alcuna intenzione di dare mezzo vantaggio sul campo a Brescia, anche se – al momento – la piazza è profondamente demoralizzata e delusa. Non tanto per la prova dei biancorossi, quanto per vicende extra-parquet.

«Sarà battaglia»

«Gara-4 sarà una sfida cruciale nell’andamento dei nostri quarti di finale – afferma Cotelli –. Abbiamo il massimo rispetto verso i nostri avversari e mi aspetto ancora una sfida molto complessa e un’autentica battaglia sportiva con un alto tasso di fisicità. Trieste, infatti, è con le spalle al muro e, sono certo, farà tutto il possibile per cercare di vincere davanti al proprio pubblico, sempre caldo e passionale, e allungare la serie a gara-5. Pertanto, in aggiunta a quanto già espresso prima delle partite precedenti, dovremo compiere un ulteriore passo in avanti circa la cura dei singoli dettagli, mostrando progressi sotto il profilo della lettura e della conseguente gestione dei vari frangenti all’interno della partita – conclude il trentottenne bresciano –. Sarà, inoltre, fondamentale mantenere il nostro spirito di squadra, avere la corretta durezza mentale e un giusto approccio fin dalla contesa e per tutto l’arco dell’incontro».

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L’asse

In un modo o nell’altro, giovedì, la Germani – nonostante l’assenza di Della Valle sia pessima dai punti di vista delle riduzioni del puro potenziale offensivo e del quoziente intellettivo complessivo – in gara-3 ha saputo far leva sull’asse montenegrino-croato Bilan-Ivanovic, ha trovato certezze difensive in tutti gli specialisti, ha trascorso gli ultimi tre – potenzialmente pericolosissimi – minuti senza un centro di ruolo, col quintetto da battaglia che prevede Burnell nel 5 e Mobio nel 4. Ogni partita è a sé. Ma gli spunti da replicare, specie rispetto alle ultime due uscite, sono davvero parecchi. In palio, già oggi, c’è una semifinale contro Milano, più che mai schiacciasassi in questi play off. Sarebbe la terza volta in semi con l’Olimpia. La prima, però, in cui la serie inizierebbe a Brescia.