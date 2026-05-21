La Germani sfida Trieste in gara-3: la diretta

Trieste-Germani, gara-3 dei play off, inizia oggi alle 20. Alla fine, nonostante la contestazione, la tifoseria biancorossa ha deciso di entrare nel palazzetto. L’atmosfera sarà quindi calda. La serie dei quarti di finale play off è sull’1-1.
Della Valle è a referto, ma il suo impiego è a rischio per un affaticamento alla coscia. Ndour sarà della partita. Taccetti, invece, stavolta dovrebbe puntare sul centro Sissoko. Resta fuori Uthoff.
La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.