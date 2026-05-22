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Trieste-Germani, l’asse balcanico ha indicato la via

Per Bilan 20 punti, Ivanovic sfiora la tripla doppia. La vittoria sui giuliani dà a Brescia due match point per tornare in semifinale scudetto per il terzo anno consecutivo
Grande prova di Miro Bilan - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
Grande prova di Miro Bilan - Foto Checchi/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Quando Brescia e Trieste si incontrano ai play off sul parquet giuliano ne esce sempre una gara epica, anche in senso letterario. Un parziale blackout, che oramai è una costante dopo la folle gara 4 di dodici mesi fa, un’intera gara giocata praticamente tutta spalla a spalla, un finale punto a punto dove è successo tutto e il contrario di tutto, da una parte e dall’altra, in termini di errori e di giocate eroiche. Alla fine però ne esce ancora una volta l’esperienza e la forza del gruppo bresciano.

L’asse

La Germani è riuscita a riprendere in mano il fattore campo nelle serie alla prima occasione utile nonostante l’infortunio muscolare che ha costretto Amedeo Della Valle a osservare la sfida dalla panchina e le condizioni non ottimali di Ndour e Cournooh.

A indicare la via ci ha pensato l’asse balcanico che ha percepito nell’aria di confine il profumo di casa. Ivanovic ha sfiorato la tripla doppia chiudendo con 10 punti 9 rimbalzi e 8 assist, mentre Miro Bilan ha fatto registrare la seconda doppia-doppia consecutiva, la 13esima della stagione, scrivendo a referto 20 punti conditi da 12 rimbalzi.

Pallacanestro Trieste - Germani Pallacanestro Brescia LBA Legabasket Serie A Unipol 2025/2026 Playoff - Quarti di Finale - Gara 3 Trieste, 21/05/2026 Foto Gianluca Checchi / Ciamillo-Castoria
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L’azzardo

Proprio nel tentativo di contenere il centro croato lo staff biancorosso ha scelto di schierare per la prima volta nella serie il centro Sissoko, rinunciando così a Uthoff, ma la scelta si è rivelata tatticamente azzardata. L’affollamento in area, ad esempio, ha condizionato le percentuali al tiro da 2 che sono scese al 50% (17/34) per i biancorossi dopo il 40 su 65 (66%) dei primi due atti.

Nelle serie al meglio delle 7 gara 5 viene definita «the pivotal game» soprattutto in situazioni di parità perché è la gara che può indirizzare la serie. Potrebbe valere lo stesso discorso per questa gara 3 che mette così due match point sulla racchetta della Germani per tornare in semifinale scudetto per il terzo anno consecutivo.

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