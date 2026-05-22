Trieste-Germani, l’asse balcanico ha indicato la via

Quando Brescia e Trieste si incontrano ai play off sul parquet giuliano ne esce sempre una gara epica, anche in senso letterario. Un parziale blackout, che oramai è una costante dopo la folle gara 4 di dodici mesi fa, un’intera gara giocata praticamente tutta spalla a spalla, un finale punto a punto dove è successo tutto e il contrario di tutto, da una parte e dall’altra, in termini di errori e di giocate eroiche. Alla fine però ne esce ancora una volta l’esperienza e la forza del gruppo bresciano.

Leggi anche La Germani batte 84-80 Trieste in gara-3: ora può chiudere la serie L’asse La Germani è riuscita a riprendere in mano il fattore campo nelle serie alla prima occasione utile nonostante l’infortunio muscolare che ha costretto Amedeo Della Valle a osservare la sfida dalla panchina e le condizioni non ottimali di Ndour e Cournooh.