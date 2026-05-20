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Apprensione in casa Germani: affaticamento muscolare per Della Valle

Il capitano ha abbandonato il campo durante gara-2 contro Trieste lunedì sera: la decisione sul rientro in campo verrà presa appena prima di gara-3, in programma giovedì alle 20
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Della Valle durante gara-1 contro Trieste lo scorso 15 maggio - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
Della Valle durante gara-1 contro Trieste lo scorso 15 maggio - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

C’è apprensione in casa Germani circa le condizioni fisiche del capitano Amedeo Della Valle, che nel corso del match di lunedì vinto contro Trieste 90-82 ha abbandonato il campo, per poi rientrare, ma che soffre di un affaticamento muscolare sul retro della coscia destra. Martedì il giocatore si è sottoposto ai primi esami. L’arto è ancora dolorante.

Le prossime saranno ore di cure, di gestione e di monitoraggio dell’infortunio. La decisione di schierare la guardia, uno dei perni del gioco della Pallacanestro Brescia, per gara -3 giovedì (alle 20, al PalaTrieste) verrà presa nelle ore precedenti alla palla a due.
A proposito, detto che gara-3 sarà giovedì 21 maggio alle 20 (diretta su LbaTv), anche gara-4 si disputerà al medesimo orario e nel medesimo palazzetto, sabato 23 (diretta su LbaTv e Sky Sport).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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