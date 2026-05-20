Apprensione in casa Germani: affaticamento muscolare per Della Valle

C’è apprensione in casa Germani circa le condizioni fisiche del capitano Amedeo Della Valle, che nel corso del match di lunedì vinto contro Trieste 90-82 ha abbandonato il campo, per poi rientrare, ma che soffre di un affaticamento muscolare sul retro della coscia destra. Martedì il giocatore si è sottoposto ai primi esami. L’arto è ancora dolorante.

Le prossime saranno ore di cure, di gestione e di monitoraggio dell’infortunio. La decisione di schierare la guardia, uno dei perni del gioco della Pallacanestro Brescia, per gara -3 giovedì (alle 20, al PalaTrieste) verrà presa nelle ore precedenti alla palla a due.

A proposito, detto che gara-3 sarà giovedì 21 maggio alle 20 (diretta su LbaTv), anche gara-4 si disputerà al medesimo orario e nel medesimo palazzetto, sabato 23 (diretta su LbaTv e Sky Sport).