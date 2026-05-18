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Germani-Trieste, la diretta di gara-2 dei quarti di finale play off

Si scende in campo al PalaLeonessa per provare a rifarsi dopo il ko di sabato, quando i biancorossi hanno vinto per 92-90: gli aggiornamenti testuali
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Matteo Cotelli durante gara-1 contro Trieste - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
Matteo Cotelli durante gara-1 contro Trieste - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

La Germani scende in campo al PalaLeonessa, alle 20, per gara-2 dei quarti di finale play off contro Trieste. La Pallacanestro Brescia lo fa con un unico obiettivo: vincere per andare in terra giuliana e giocarsi due partite, gara-3 e gara-4, giovedì e sabato.

Il ko interno in gara-1 di sabato scorso (92-90 per i biancorossi) è stato una doccia gelata. A livello di roster Brescia punta su Nunn e lascia in tribuna Massinburg. Anche Trieste resta invariata (out Sissoko, dentro Uthoff).

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.

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