Germani, semifinale più vicina: le date dell’eventuale serie con Milano

Una vittoria pesantissima, conquistata con carattere, lucidità e grande solidità mentale. La Germani Brescia ha sbancato Trieste in gara 3 dei quarti di finale play off e si è portata avanti 2-1 nella serie, mettendo ora nel mirino la qualificazione alle semifinali scudetto.
Il primo match point arriverà già domani, sabato 23 maggio, alle 20, ancora sul parquet giuliano. In caso di successo, la squadra di coach Cotelli chiuderebbe la serie e raggiungerebbe in semifinale l’Olimpia Milano, che ha già archiviato il proprio quarto di finale liquidando Reggio Emilia in tre partite.
Se invece Trieste dovesse pareggiare i conti, Brescia avrebbe comunque un’ultima occasione davanti al proprio pubblico: l’eventuale gara 5 è infatti prevista lunedì 25 maggio al PalaLeonessa, con orario ancora da definire.
L’eventuale semifinale tra Brescia e Milano scatterebbe venerdì 29 maggio con gara 1 al PalaLeonessa. Gara 2 si giocherebbe domenica 31 maggio, sempre a Brescia, prima del trasferimento al Forum per gara 3, in programma mercoledì 3 giugno. L’eventuale gara 4 sarebbe venerdì 5 giugno a Milano, mentre l’eventuale bella tornerebbe a Brescia domenica 7 giugno.
Le altre
Dall’altra parte del tabellone, invece, il quadro è ancora apertissimo. Questa sera si gioca gara 3 tra Aquila Basket Trento e Virtus Bologna, con la serie ferma sull’1-1 dopo il colpo a sorpresa dei trentini in gara 2. Situazione più definita invece nell’altra sfida, con Reyer Venezia avanti 2-0 su Tortona prima della gara 3 in programma questa sera in Piemonte.
Le Finals
La Lega Basket ha già ufficializzato anche il calendario delle finali scudetto. Le Lba Finals Unipol 2026 scatteranno giovedì 11 giugno, con gara 2 prevista sabato 13. Gara 3 si giocherà martedì 16 giugno, l’eventuale gara 4 giovedì 18 e l’eventuale gara 5 domenica 21 giugno.