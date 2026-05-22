Germani, semifinale più vicina: le date dell’eventuale serie con Milano

La squadra di Cotelli ha espugnato Trieste in gara 3 dei quarti play off e si è portata sul 2-1 nella serie. Domani alle 20 il primo match point per chiudere i conti e raggiungere l’Olimpia già qualificata. In caso di sconfitta, eventuale gara 5 lunedì al PalaLeonessa

Marco Tedoldi Giornalista 22 maggio 2026 2 ' di lettura

Miro Bilan miglior realizzatore in gara 3 contro Trieste - © Foto Ciamillo - Castoria Una vittoria pesantissima, conquistata con carattere, lucidità e grande solidità mentale. La Germani Brescia ha sbancato Trieste in gara 3 dei quarti di finale play off e si è portata avanti 2-1 nella serie, mettendo ora nel mirino la qualificazione alle semifinali scudetto. Il primo match point arriverà già domani, sabato 23 maggio, alle 20, ancora sul parquet giuliano. In caso di successo, la squadra di coach Cotelli chiuderebbe la serie e raggiungerebbe in semifinale l’Olimpia Milano, che ha già archiviato il proprio quarto di finale liquidando Reggio Emilia in tre partite. Leggi anche La Germani batte 84-80 Trieste in gara-3: ora può chiudere la serie Se invece Trieste dovesse pareggiare i conti, Brescia avrebbe comunque un’ultima occasione davanti al proprio pubblico: l’eventuale gara 5 è infatti prevista lunedì 25 maggio al PalaLeonessa, con orario ancora da definire. Leggi anche Trieste-Germani, l’asse balcanico ha indicato la via L’eventuale semifinale tra Brescia e Milano scatterebbe venerdì 29 maggio con gara 1 al PalaLeonessa. Gara 2 si giocherebbe domenica 31 maggio, sempre a Brescia, prima del trasferimento al Forum per gara 3, in programma mercoledì 3 giugno. L’eventuale gara 4 sarebbe venerdì 5 giugno a Milano, mentre l’eventuale bella tornerebbe a Brescia domenica 7 giugno. Le altre Dall’altra parte del tabellone, invece, il quadro è ancora apertissimo. Questa sera si gioca gara 3 tra Aquila Basket Trento e Virtus Bologna, con la serie ferma sull’1-1 dopo il colpo a sorpresa dei trentini in gara 2. Situazione più definita invece nell’altra sfida, con Reyer Venezia avanti 2-0 su Tortona prima della gara 3 in programma questa sera in Piemonte. Le Finals La Lega Basket ha già ufficializzato anche il calendario delle finali scudetto. Le Lba Finals Unipol 2026 scatteranno giovedì 11 giugno, con gara 2 prevista sabato 13. Gara 3 si giocherà martedì 16 giugno, l’eventuale gara 4 giovedì 18 e l’eventuale gara 5 domenica 21 giugno. Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti playoff LbabasketTriesteOlimpia Milanosemifinale scudettoPalaLeonessaGermani Pallacanestro Brescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...